Guendalina Tavassi è stata aggredita? La domanda tiene banco sui social da diverse ore, dopo la pubblicazione di una foto che mostrerebbe l’ex concorrente del Grande Fratello con un occhio nero. In tanti si sono chiesti cosa si nasconda dietro l’immagine e che cosa sia davvero successo, e una prima risposta sarebbe arrivata proprio nelle ultime ore dalla diretta interessata. Lo scatto sarebbe stato inizialmente condiviso dalla figlia, con un chiaro “Vergogna“, per poi essere cancellata. Ma questo non è bastato a evitare che la questione si imponesse con un certo rumore tra i fan.

Guendalina Tavassi aggredita?

Spunta una foto con l’occhio nero

Nelle ultime ore, i fan dell’ex gieffina si sono chiesti cosa le sia successo, e il motivo sarebbe legato alla pubblicazione di una foto in cui appare con una vistosa tumefazione al volto. L’immagine dell’occhio nero di Guendalina Tavassi ha fatto il giro dei social, e sarebbe stata condivisa su Instagram dalla figlia e accompagnata da una didascalia piuttosto allarmante: “A ridurre mia madre così, che schifo, vergogna, sono senza parole“.

La diretta interessata non ha commentato pubblicamente la foto, ma avrebbe confermato a Fanpage di essere stata vittima di una aggressione, non svelando tuttavia la vicenda che l’avrebbe vista coinvolta né il nome del presunto aggressore.

Guendalina Tavassi: l’auto danneggiata dai vandali

Solo pochi giorni fa, prima che spuntasse la foto con l’occhio nero sui social, Guendalina Tavassi ha fatto i conti con un brutto episodio. L’auto dell’ex gieffina, infatti, è stata danneggiata e su Instagram è arrivato il suo sfogo contro i vandali in azione.

Per quanto riguarda la presunta aggressione fisica che avrebbe subito nelle ultime ore, Guendalina Tavassi avrebbe affermato di non poter rivelare dettagli. A Fanpage avrebbe confermato di essere ancora sconvolta: “Sto andando dalla polizia a fare la denuncia e devo parlare con il mio avvocato“, avrebbe infine concluso.