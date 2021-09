Il Commissario Montalbano – La caccia al tesoro: la trama del film con Luca Zingaretti in onda questa sera

Serie TV - Fiction

Rai1 mette in onda lunedì 13 settembre alle ore 21.30 circa, La caccia al tesoro, un altro episodio della lunga e fortunata serie di film dedicata a Il Commissario Montalbano, che vede come sempre Luca Zingaretti nei panni dell’amato protagonista. Torna in televisione uno degli episodi più conosciuti e amati dagli spettatori, adattamento del 16esimo romanzo del maestro Andrea Camilleri edito nel 2010.

Il Commissario Montalbano – La caccia al tesoro

In questo lunedì 13 settembre 2021 la Rai torna a puntare sul commissario più amato della televisione facendo ripartire la riproposizione dei film dedicati alla saga di romanzi dello scrittore Andrea Camilleri, presentando in prima serata un altro episodio della fortunata saga dedicata all’ispettore siciliano.

La caccia al tesoro andrà in onda su Rai1 alle ore 21:30 circa quando si consumerà il ritorno sulla rete che lo aveva già proposto dopo la sua uscita nel 2011. Ritorna dunque l’uomo delle forze dell’ordine tutto d’un pezzo in una nuova avventura che lo vede di fronte ad una coppia di anziani che getterà il panico nel loro paesino iniziando a sparare all’impazzata.

Il Commissario Montalbano – La caccia al tesoro: la trama del film

La vita tranquilla del Commissario Montalbano viene travolta dall’ennesimo strano caso. Questa volta l’uomo delle forze dell’ordine se la dovrà vedere con due anziani, divenuti fanatici religiosi, che barricatisi in casa iniziano a sparare all’impazzata dal balcone della loro abitazione.

Una volta riusciti a sedare gli animi dei due usciti fuori di senno, il Commissario si troverà di fronte a degli strani misteri che inizia con il ritrovamento di due strane bambole in casa degli anziani.

Una volta chiuso i loro caso infatti Montalbano sarà il destinatario di alcune lettere anonime che iniziano a incuriosirlo con i loro indovinelli e che lo renderanno protagonista di una strana ed insolita caccia al tesoro sulle tracce di una sparizione che sembrava scollegata al caso in questione.