Jessica, Lucrezia e Clarissa, 3 principesse al Gf Vip: “Se non ci conoscete basta aprire un libro di storia”

Grande Fratello

Il conto alla rovescia sta per terminare: questa sera inizierà la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Nelle ultime settimane, la produzione ha rivelato i nomi di tutti i componenti del cast, scelti e voluti da Alfonso Signorini. Fra i protagonisti chiamati dal conduttore ci sono anche 3 future “vippone” dalle nobili origini. Le principesse Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selaissié discendono dall’ultimo re di Etiopia. Anche loro, come gli altri “gieffini” hanno parlato pubblicamente dell’imminente avventura nel reality in questi giorni, lanciando già le prime frecciatine.

Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selaissié dalla casa reale alla casa del Grande Fratello Vip

Jessica (27 anni), Lucrezia (23) e Clarissa (19) Hailé Selaissié sono fra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip.

Le 3 sorelle sono le pronipoti dell’ultimo imperatore di Etiopia, nonché discendenti del re biblico Salomone e della regina di Saba. Nate a Roma, vivono a Campo dei Fiori e una di loro non è nuova al mondo della tv. Jessica, ha infatti partecipato a Riccanza, al quale avevano preso parte anche Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini.

Quella che inizierà fra poche ore, sarà invece la primissima esperienza televisiva per le sue sorelle. “Sono molto emozionata, il GF è l’unico programma che avrei potuto fare perché stiamo dentro una casa in relax, non potrei mai fare l’Isola dei Famosi… morirei!” le parole di Lucrezia, riportate da Il Messaggero.

“Io e le mie sorelle entriamo nella casa da single, siamo molto libere e unite. I nostri genitori sono molto aperti e moderni e non ci hanno mai vietato nulla” ha spiegato ancora. Le principesse, non sembrerebbero essere affatto preoccupate di ciò che dovranno fare in quanto concorrenti del programma.

“Sappiamo cucinare, pulire, spazzare. Mamma e nonna ci hanno insegnato tutto, odiamo il disordine” ha rivelato.

Fra le cose che meno sopportano vi sarebbero inoltre le “persone false”. “Vale per tutte e tre” ha sottolineato Lucrezia. “Se trovo nella casa chi fa l’amicone e poi ti sparla dietro, non ho problemi a confrontarmi. Il mio motto? ‘Sti c***i’… quando ce vò ce vò” ha concluso senza peli sulla lingua.

Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selaissié, la confessione prima del Grande Fratello Vip: “Prima di nascere già ci criticavano”

Come è ormai noto, Jessica, la più grande delle 3 sorelle, è la sola ad avere alle spalle un’esperienza in tv.

La principessa non nasconde tuttavia di essere in pensiero per ciò che vivrà nelle prossime settimane. “Sono un po’ preoccupata e un po’ emozionata” ha infatti ammesso. “Riccanza era registrato mentre qui è tutto in diretta, meno male che ci sono le mie sorelle” ha aggiunto spiegando di confidare nel loro supporto.

Sembra invece essere più sicura di sé la più piccola delle 3 sorelle: Clarissa. “Prima di nascere già ci criticavano quindi non ci preoccupa e non ce ne frega nulla” ha osservato mostrandosi superiore alle osservazioni dei più maligni.

Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selaissié, 3 principesse al Gf Vip: la loro storia

Clarissa sembra pronta a continuare sulla sua strada anche dentro la casa del Grande Fratello Vip. “Non cambio il mio modo perché sto sulle p***e a qualcuno. È vero io e Lulù non siamo mai state in tv e non abbiamo mai avuto un’immagine pubblica, ma non siamo sconosciute” ha commentato sicura.

“Nostro nonno è l’ultimo imperatore d’Etiopia e la nostra famiglia ha avuto a che fare con presidenti di tutto il mondo…” ha aggiunto chiamando in causa la discendenza storica.

“Se non ci conoscete basta aprire un libro di storia” la sua stoccata a chi sostiene di non sapere chi siano.

La rivelazione prima del Gf Vip: le principesse conoscono molto bene uno dei concorrenti

La più piccola delle sorelle Hailé Selaissé ha rivelato anche di conoscere già uno dei futuri coinquilini nella casa del Grande Fratello Vip. Clarissa ha infatti frequentato la scuola insieme di fra i membri più giovani del cast, che quest’estate si è fatto conoscere per il suo comportamento spesso criticato. Stiamo parlando di Tommaso Eletti, le cui scenate di gelosia ossessiva a Temptation Island lo hanno reso noto al pubblico.

“Abbiamo fatto le elementari insieme” ha rivelato. “Ha un carattere d’oro altrimenti non ci sarei amica” ha aggiunto quasi a difenderlo a mesi di distanza dalla fine del dating show estivo di Canale 5. “Ci tengo tanto a lui, è sensibile ha un grande rispetto per le donne“ ha concluso sicura.