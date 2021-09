Killer Elite: la trama ed il cast del film con Rebert De Niro in onda su Italia1 lunedì 13 settembre 2021

TV e Spettacolo

La proposta di Italia1 per la partenza della nuova settimana è un film carico di adrenalina e con un cast di stelle del cinema. Il film action Killer Elite va in onda sul canale Mediaset a partire dalle ore 21:20 circa e riporta sul piccolo schermo il divo Robert De Niro con Jason Statham, Clive Owen e Yvonne Strahovski tutti insieme in un thriller che intreccia le storie tra passato e presente di alcuni tra i più sanguinari sicari del Regno Unito che verte sia su fatti realmente accaduti sia su altri che sono stati inventati o modificati per esigenze cinematografiche. La trama ed il cast del film.

Killer Elite: il cast e le curiosità del film

Killer Elite è un film del 2011 diretto da Gary McKendry. La pellicola è basata sul romanzo di Sir Ranulph Fiennes dal titolo Feather Men, tradotto nella nostra lingua come Gli uomini Piuma. Una curiosità è legata proprio al titolo dell’opera che dopo l’uscita del film è stata ripubblicata utilizzando il titolo della trasposizione cinematografica.

Il cast del film presenta alcuni degli attori più conosciuti del panorama hollywoodiano come Robert De Niro e Jason Statham, qui due sicari amici di vecchia data che tornano ad operare dopo anni passati lontani dalle scene.

Al loro fianco la bella Yvonne Strahovski, conosciuta attrice coprotagonista della famosa serie televisiva Chuck, ed ancora Clive Owen, il divo di Inside Man del regista Spike Lee.

Killer Elite: la trama della pellicola

La storia inizia negli anni ’80 nel Regno unito quando Danny Bryce, un sicario che agisce su commissione, è ormai stanco della vita da mercenario dopo aver commesso un crimine atroce che lo segna nell’animo e decide di ritirarsi da quelli sporchi affari tornando nella sua Australia.

La sua nuova vita viene però travolta dalla notizia che il suo fidato amico e complice di Hunter è stato rapito in Oman da uno sceicco tribale.

Danny torna in azione per salvare l’amore e così riporta a galla vecchi dissapori con altri sicari che già conosceva e che sono tornati per fargli pagare quanto commesso in passato.