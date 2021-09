Un posto al sole, anticipazioni delle puntate della soap da lunedì 13 settembre a venerdì 17 settembre

Serie TV - Fiction

La trama delle puntate della soap di Napoli che va in onda su Rai3 da lunedì prossimo. Continuano le trame che ormai tengono compagnia ai suoi affezionati spettatori da oltre 20 anni.

Un posto al sole continuerà a tenere compagnia agli affezionati spettatori nello storico preserale di Rai3. Le nuove puntate della soap per questa settimana andranno in onda a partire da lunedì 13 settembre 2021, con l’appuntamento fissato come al solito ogni giorno a partire dalle ore 20:45 sul terzo canale, e continueranno ad accompagnare gli affezionati telespettatori fino al venerdì della stessa settimana. Ecco cosa succederà nelle puntate di questa settimana.

Un posto al sole: le anticipazioni delle prossime puntate

Un posto al sole e le sue puntate continuano a tenere compagnia al pubblico di Rai3 nel consueto appuntamento giornaliero delle 20:45.

Ecco cosa succederà nelle puntate che vanno da lunedì 13 settembre a venerdì 17 settembre con la situazione della salute di Susanna a farla da padrone e le indagini che stringono il cerchio intorno a Renato. Sarà stato lui a ridurla così? Scopriamolo con le anticipazioni.

Un posto al sole: le anticipazioni di lunedì 13 settembre

Filippo e Serena stanno vivendo una fase complicata del loro rapporto, amplificata dalla presenza da Vanessa.

l’uomo infatti dovrà decidere se andare avanti con quest’ultima oppure dedicare le sue attenzioni alla moglie. Intanto le indagini per scoprire chi abbia ridotto Susanna in quelle condizioni vanno avanti ed i sospetti sono tutti diretti su Renato.

Un posto al sole: le anticipazioni di martedì 14 settembre

Renato è ormai alle corde e sta subendo come non mai il peso delle accuse. Ora dovrà trovare qualcuno che possa e voglia difenderlo nel processo che lo accusa dell’aggressione, chiedendo aiuto a Niko, però in un clima non del tutto disteso dato che anche chi sta al di fuori delle indagini inizia ad accusarlo.

Intanto Filippo svela il motivo per il quale non può ritornare con la moglie e la figlia, segnando un punto di non ritorno.

Un posto al sole: le anticipazioni di mercoledì 15 settembre

Niko è voglioso di andare a trovare Susanna in ospedale anche se gli impediranno di entrare a trovare la donna e così chiede aiuto ad Adele. Intanto il bel Riccardo inizia a portare scompiglio al lavoro facendo incetta di complimenti.

Un posto al sole: le anticipazioni di giovedì 16 settembre

Silvia è in mezzo a due fuochi tra l’amore che prova per Michele e l’irrefrenabile attrazione che sente nei confronti di Giancarlo anche se sembra arrivato ormai il momento per una decisione.

Intanto Fabrizio inizia a fare i conti con l’odio dei leoni da tastiera che stanno compromettendo i suoi affari.

Un posto al sole: le anticipazioni di venerdì 17 settembre

Renato viene portato in caserma per essere ascoltato ufficialmente e mettersi nelle mani delle autorità per l’interrogatorio. Renato sta subendo i colpi degli insulti subiti e riversa la sua rabbia nei confronti di Marina, che rimane perplessa dall’atteggiamento dell’uomo.