Un posto al sole: le anticipazioni della soap per la settimana da lunedì 30 agosto a venerdì 3 settembre 2021

Le anticipazioni delle trame delle nuove puntate di Un posto al sole in onda a partire da lunedì 30 agosto 2021.

Un posto al sole ha ormai ripreso la sua marcia su Rai3 dopo la consueta pausa estiva di due settimane che si tiene a ridosso della festività del Ferragosto. Le nuove puntate della soap di questa settimana andranno in onda a partire da lunedì 30 agosto 2021, con l’appuntamento fissato come al solito ogni giorno a partire dalle ore 20:45 su Rai 3, ed accompagneranno gli affezionati telespettatori fino al venerdì della stessa settimana. I fan continueranno a vedere l’amato preserale della rete Rai che si svolge nella splendida cornice di Napoli.

Un posto al sole: le anticipazioni delle prossime puntate

Un posto al sole e le sue trame sono ormai ritornati in pianta stabile su Rai3 con tutti gli storici personaggi della soap pronti a tenere viva l’attenzione del pubblico.

A farla da padrone nella settimana che va da lunedì 30 agosto fino a venerdì 3 settembre sarà la delicata situazione di Susanna, che sarà alle prese con una grave aggressione.

Un posto al sole: le anticipazioni di lunedì 30 agosto

Niko e Susanna non stanno passando un bel periodo ed alcune parole della donna feriranno l’uomo. Intanto Silvia non riesce a fare a meno di Giancarlo e continuerà a portare avanti la loro relazione in maniera del tutto nascosta.

Di contro Jimmy è molto vicino a Cristina senza però rendersi conto che i suoi sentimenti non sono per nulla ricambiati.

Un posto al sole: le anticipazioni di martedì 31 agosto

Susanna subirà una brutta aggressione che la costringerà in gravi condizioni, destando la preoccupazione di tutte le persone che le vogliono bene tra le quali Niko che è del tutto disperato pensando al fatto che la possa perdere per sempre. Fabrizio intanto cerca di rilanciare la sua azienda ed intanto organizza una sorpresa ad Alice e Marina.

Un posto al sole: le anticipazioni di mercoledì 1 settembre

Le condizioni di salute di Susanna peggiorano diventando sempre più critiche mentre si indaga per capire cosa sia successo e chi abbia aggredito la donna.

Le indagini saranno curate da Torre che farà di tutto per scoprire chi ha avuto così tanta ferocia. Intanto Filippo è sempre più vicino a Viviana, mettendo completamente da parte la sua famiglia, e cercherà di stupirla per conquistarla del tutto.

Un posto al sole: le anticipazioni di giovedì 2 settembre

Serena e la figlia Irene stanno facendo i conti con le mancanze di Filippo e tornando a casa faranno una scoperta inaspettata. Le indagini di Torre inizieranno a portare i loro primi frutti con la composizione del profilo di chi ha commesso l’aggressione, che sembra essere proprio una persona vicina alla donna e della quale lei si fidava.

Un posto al sole: le anticipazioni di venerdì 3 settembre

Serena è ormai rassegnata a sapere Filippo vicino a Viviana ed è convinta che la donna sia stata fata avvicinare al marito da Roberto che però le svelerà una verità inaspettata. Niko intanto non riesce a darsi pace per le condizioni di Susanna che restano sempre critiche e cercherà di fare il possibile per scoprire la verità.