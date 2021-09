Amedeo Goria entra da “single” al Grande Fratello Vip, la reazione della fidanzata Vera: “Staremo a vedere”

Grande Fratello

Il Grande Fratello Vip è iniziato ieri sera e sono già molti gli argomenti di cui parlare. I fan del reality show avranno notato che fra i concorrenti di quest’anno c’è qualcuno di molto vicino a due protagoniste della scorsa edizione. Dopo Maria Teresa Ruta e Gloria Goria è arrivato infatti Amedeo Goria. Il giornalista è entrato dicendo di essere “single”, ma alla sua fidanzata che lo stava guardando tifando per lui, la sua uscita non è piaciuta affatto.

Amedeo Goria entra al Grande Fratello Vip da single: le parole sulla fidanzata

Amedeo Goria è uno dei primi concorrenti entrati nella nuova edizione del Grande Fratello Vip.

Appena ieri sera ha messo piede nella “Casa più spiata d’Italia” si è lasciato andare a una confessione che ha lasciato in molti perplessi. “Oggi ho una storia, una relazione con una ragazza che si chiama Vera, le ho detto che voglio entrare nella Casa del GF da single e spero che lei lo accetti“ ha infatti annunciato parlando con Alfonso Signorini.

La sua dichiarazione ha destato grande stupore nel conduttore e nel pubblico a casa.

Sui social non sono mancati i commenti e qualcuno ha addirittura richiesto la sua eliminazione immediata. Anche la diretta interessata, Vera Miales, di 31 anni più giovane di lui, ha voluto dire la sua sul giornalista entrato al Gf Vip.

Gf Vip, Amedeo Goria dice di essere single: la reazione della fidanzata Vera Miales

Poco prima dell’ingresso di Amedeo Goria al Grande Fratello Vip, la sua fidanzata Vera Miales ha condiviso su Instagram un video pubblicato dal profilo ufficiale del reality. “Forza amore“ commentava orgogliosa la modella, aggiungendo un cuoricino rosso su cui campeggiava la scritta “I love you”, “Ti amo“.

Vera Miales fa il tifo per Amedeo Goria prima del suo ingresso al Grande Fratello Vip

Fonte: Instagram

La dolcezza dimostrata da Vera non sembrerebbe essere stata colta da Amedeo Goria, che nel video di presentazione precedente al suo ingresso al Gf Vip ha dichiarato di voler entrare “da single”. La reazione della Miales non si è fatta attendere. La fidanzata del nuovo “vippone” ha infatti condiviso fra le sue storie il filmato mostrato nel reality, commentando: “Sei single? ‘Spero che lei accetti?’Staremo a vedere amore mio!!!”.

Nonostante l’apparente e comprensibile fastidio per le parole del suo fidanzato, Vera ha aggiunto ai suoi commenti cuoricini rossi e la scritta “love”, ribadendo la sua vicinanza al giornalista.

Vera Miales a Amedeo Goria: “Goditi la tua libertà”. La reazione dopo le dichiarazioni al Gf Vip

Nelle storie successive, la Miales ha condiviso nuovi video in cui Amedeo la chiamava “la mia amica Vera”, parlando con Sonia Bruganelli. “È un’amica, compagna, nel senso che le voglio molto bene, sono molto affezionato” ha aggiunto. “‘Amica‘???” ha commentato la modella perplessa. “Conosci anche quella che è la mia indole– ha aggiunto ancora lui- io ormai alla mia età potrei essere il prozio, il bisnonno loro.

Oramai voglio godere della mia libertà, io amo essere libero, ho la mia ‘singletudine‘ che è un mio inno alla vita”.

“Certo– ha commentato Vera- ti conosco amore e so quanti mi ami. Non avere paura!“. “Goditi la tua libertà, ma inizia a cancellare la parola ‘singletudine’ dal tuo vocabolario“ ha ancora aggiunto, reagendo poi più duramente. “Altrimenti– lo ha infatti avvisato- non mi troverai quando uscirai dalla casa!“.