Gossip

Amedeo Goria entra da single al Grande Fratello Vip e ad appena 5 minuti dall’inizio della sua avventura nel reality scatena la bufera. A innescare la rabbia del pubblico, oltre che le perplessità di molti sulla sua presentazione nel programma, la rivelazione sulle parole dette alla fidanzata ,Vera Miales, prima di varcare la famosa “porta rossa” della Casa più spiata d’Italia.

Amedeo Goria single al Grande Fratello Vip: la rivelazione sulla fidanzata scatena il caos

“Amedeo Goria sta per mettersi in gioco entrando nella Casa di GF Vip… da single!

Guai all’orizzonte oppure è tutto davvero tranquillo?“: è questo l’interrogativo che ha introdotto l’ingresso dell’ex marito di Maria Teresa Ruta nel reality condotto da Alfonso Signorini, e la bufera si è impadronita dei social nel giro di pochi minuti.

A scatenare polemiche e persino richieste di immediata eliminazione dalla Casa più spiata d’Italia, le dichiarazioni di Goria sulle parole dette alla giovane fidanzata Vera Miales (tra loro 31 anni di differenza), prima della sua avventura nel programma. “Oggi ho una storia, una relazione con una ragazza che si chiama Vera, le ho detto che voglio entrare nella Casa del GF da single e spero che lei lo accetti“.

Amedeo Goria sta per mettersi in gioco entrando nella Casa di #GFVIP… da single! Guai all’orizzonte oppure è tutto davvero tranquillo? 😏 pic.twitter.com/ur8heeTrr1 — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 13, 2021

Amedeo Goria spara a zero su Maria Teresa Ruta: “Presenza ingombrante“

Sui social è pioggia di critiche su Amedeo Goria in veste di “single” al GF Vip 6, ma non sono solo le rivelazioni sulla sua (ex?) storia d’amore a far storcere il naso a una parte del pubblico. Proprio durante il video di presentazione per l’ingresso nella trasmissione condotta da Alfonso Signorini, il giornalista ha sparato a zero sulla ex moglie.

“Sono stato sposato con Maria Teresa Ruta, una presenza ingombrante.

Purtroppo abbiamo poi divorziato, comunque mi ha lasciato anche due splendidi figli“. Ammette le sue colpe, Amedeo Goria, sostenendo che parte dei dissidi con l’ex moglie sarebbero dovuti proprio a lui, ma chissà se Maria Teresa Ruta sorvolerà sull’impietoso ritratto della sua presenza fatto dal padre dei suoi figli riguardo al loro passato di coppia. Al momento, il giudizio dei social è senza sconti: “Amedeo Goria subito fuori dalla Casa del GF“.