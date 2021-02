La scelta di Maria Teresa Ruta di partecipare alla quinta edizione del Grande Fratello Vip ha comportato per lei un’inevitabile apertura al pubblico sulla sua vita privata. Entrata insieme alla figlia Guenda e uscita pochi giorni fa a un passo dalla finale, la bionda showgirl sembra non avere problemi a tuffarsi nel suo passato per parlare pubblicamente dei suoi ricordi e delle sue emozioni. Anche Amedeo Goria appartiene a un periodo ormai lontano nel tempo, ma la Ruta sembra non riuscire a essergli ancora del tutto indifferente.

Maria Teresa Ruta al Gf Vip con un obiettivo ben preciso

Maria Teresa Ruta è stata intervistata dal settimanale Nuovo, aprendo una grande finestra sulla sua vita privata.

Proprio una delle persone che appartengono alla sfera dei suoi affetti più cari ha recentemente vissuto con lei l’esperienza del Grande Fratello Vip. Negli scorsi mesi infatti il pubblico ha potuto vedere Maria Teresa nei panni di mamma, con la figlia Guenda Goria.

Il rapporto fra le due si è rivelato essere tutt’altro che semplice, ma la Ruta ha dichiarato di aver deciso di partecipare al reality per via di un progetto incentrato proprio sulla ragazza. “Ho partecipato al reality per far conoscere mia figlia Guenda Goria e ho centrato in pieno l’obiettivo” ha infatti ammesso la donna, che sostiene di non sentirsi delusa per la sua uscita a un passo dalla finale.

La rabbia nei confronti di Amedeo Goria

Nel corso della sua partecipazione al reality, Maria Teresa Ruta non ha mai nascosto i suoi amori passati, raccontando addirittura storie inedite e guadagnandosi non poche critiche. Una delle relazioni da anni note al pubblico però è quella con Amedeo Goria, il suo ex marito.

Il conduttore televisivo non ha mai nascosto di aver tradito Maria Teresa e proprio la sua infedeltà sarebbe stata la causa della fine del loro matrimonio.

Durante la permanenza della donna all’interno della Casa, Amedeo aveva rilasciato forti dichiarazioni sulla loro primogenita Guenda, facendo andare su tutte le furia la Ruta.

Anche oggi, ad anni di distanza dalla fine della loro relazione Maria Teresa sembra non riuscire a pensare a un futuro di armonia con l’ex marito. “Non l’ho perdonato– ha dichiarato a proposito dei suoi tradimenti-se non avessi incontrato Roberto sarei ancora molto arrabbiata con lui”.

Un sogno infranto

Dietro all’ostilità di Maria Teresa nei confronti di Amedeo Goria sembrerebbe non esserci solamente l’infedeltà di quest’ultimo.

La conduttrice non ha mai nascosto di credere profondamente nei legami famigliari e di prendere a modello sua madre, importante esempio di vita per lei.

“Desideravo tanto una famiglia unita come quella dei miei genitori” ha ammesso la Ruta, spiegando come il divorzio abbia contribuito a distruggere questo suo grande sogno.

Come è noto, questo non è il solo desiderio legato alla famiglia che la donna ha visto infrangersi nel corso degli anni. Anche la speranza di riuscire ad avere un figlio con il nuovo marito Roberto Zappulla infatti è stata dolorosamente spenta nel tempo.

Amedeo escluso dall’Isola: “Sarebbe durato una o due settimane”

Anche Amedeo Goria sembrerebbe sognare una vita sotto i riflettori come l’ex moglie e la figlia Guenda. Il giornalista infatti era fino a poche settimane fa nella lista dei partecipanti dell’imminente edizione dell’Isola dei Famosi.

Non avendo superato alcuni controlli medici preliminari però Amedeo dovrà rinunciare a quest’esperienza e a tal proposito Maria Teresa sembra avere un’opinione molto chiara.

“Lui poteva resistere una o due settimane– ha dichiarato senza mezzi termini la donna-non è il tipo che sta spiaggiato su un’isola senza mangiare e con i mosquitos che ti divorano”.

La Ruta si è detta comunque molto dispiaciuta per l’ex marito, che spera di vedere in futuro al Grande Fratello Vip.

“Questa volta potremmo torturarlo noi” ha concluso ironica Maria Teresa.

