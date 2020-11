Guenda Goria, nel bene e nel male, è stata una delle indiscusse protagoniste dell’edizione in corso del Grande Fratello Vip. La figlia di Maria Teresa Ruta, eliminata al televoto lo scorso venerdì, è ospite di Verissimo per raccontare la sua esperienza a Cinecittà. E non risparmia

Guenda Goria: dal GF Vip all’intervista a Verissimo

Il Grande Fratello Vip l’ha vista entrare nella Casa di Cinecittà in coppia con mamma Maria Teresa Ruta, per poi affrontare il proprio percorso in completa autonomia. Con o senza il supporto della madre, Guenda Goria ha saputo farsi conoscere al grande pubblico con il suo carattere genuino e solare.

Anche se, come è spesso capitato, non si è mai risparmiata quando c’era da litigare e ha più volte tirato fuori gli artigli per rispondere agli attacchi. La sua uscita dal gioco di due puntate fa ha fatto molto rumore e il grande pubblico del reality, a lei affezionatissimo, ha accusato il programma parlando di brogli nel televoto. A seguito della sua uscita, la giovane ragazza ha rilasciato un’intervista dai toni polemici e accusatori contro alcuni ex coinquilini, da Francesco Oppini a Elisabetta Gregoraci.

Proprio con la ex moglie di Flavio Briatore ha avuto modo di confrontarsi nella puntata di lunedì, attraverso un accesissimo scontro a distanza in cui le due non si sono risparmiate accuse e toni piuttosto forti.

Il rapporto con la madre: dai silenzi ai chiarimenti

Oggi, nello studio di Verissimo da Silvia Toffanin, Guenda Goria ha modo di ripercorrere il suo percorso a Cinecittà. A cominciare dal rapporto ritrovato con mamma Maria Teresa Ruta, con la quale nella Casa è stata protagonista di pianti, abbracci e chiarimenti: “A volte è difficile parlarsi perché sono una persona con un carattere molto forte, non ho mai chiesto aiuto perché sono molto orgogliosa.

Mamma aveva provato a parlarmi ma io avevo messo un muro: avevamo smesso di capirci. Non siamo riuscite a trovare la chiave per confrontarci“. La ragazza a seguire rivela: “L’errore più grande che ha fatto è stato non parlare apertamente con noi, ma è un errore comprensibile perché penso che ogni mamma voglia tutelare i propri figli da segreti o cose private.

Lei ha raccontato che aveva provato ad avere un altro figlio: questa cosa non ce l’aveva mai detto, ma credo per tutelarci“.

Il rapporto con Telemaco

Quando Silvia Toffanin apre il capitolo amore, Guenda racconta come stanno realmente le cose con il famoso Telemaco di cui tanto si è parlato: “Io sono attualmente single. Telemaco l’ho conosciuto e frequentato un paio di mesi prima di entrare nella Casa. Abbiamo vissuto mesi burrascosi, ma volevo vivere questa esperienza libera e ho fatto il mio percorso da single. Poi ho sentito la necessità di parlare di questa persona, perché mi mancava: volevo un supporto, un segnale che però non è arrivato e mi sono arrabbiata, l’ho lasciato in diretta“.

Poi aggiunge: “Adesso ci stiamo risentendo con calma e ho capito che anche lui ha vissuto di tutto. Striamo chiarendo qualche punto e conto di avere un rapporto amichevole con lui. In questo momento sono molto arrabbiata perché dal punto di vista umano volevo la sua presenza, che non c’è stata“.

Approfondisci

TUTTO SU GUENDA GORIA

GF Vip, Guenda Goria all’attacco dopo lo scontro con Elisabetta Gregoraci

GF Vip, Guenda Goria accusa Elisabetta Gregoraci: “Manca di umanità”

GF Vip, Guenda Goria eliminata dal gioco: il verdetto ufficiale