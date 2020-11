Nello studio del Grande Fratello Vip, Guenda Goria torna a far parlare di sé mettendo in chiaro alcune cose con gli ex coinquilini. La ragazza, nel corso di un’intervista rilasciata dopo l’uscita, ha espresso forti giudizi soprattutto contro Elisabetta Gregoraci. “Manca di umanità“, l’accusa alla showgirl che, in diretta, si infuria con la figlia di Maria Teresa Ruta e non gliele manda a dire.

Guenda in studio dopo l’eliminazione

Ultima eliminata del Grande Fratello Vip, Guenda Goria interviene nello studio del reality per ripercorrere la sua esperienza nella Casa più spiata d’Italia. La concorrente è stata una delle indiscusse protagoniste di questa edizione, e non solo per il rapporto con mamma Maria Teresa Ruta e per la storia familiare che le lega, divenuta spesso oggetto di dibattito in puntata.

La giovane ragazza è stata anche al centro di numerose polemiche all’interno della Casa da parte del ‘gruppo della stanza arancione’, che più volte ha accusato madre e figlia di strategia. Nonostante questo, Guenda ha potuto godere del supporto della madre, di Tommaso e di Stefania, con i quali ha creato un rapporto speciale, ma anche di numerosissimi sostenitori fuori da Cinecittà.

Guenda, secco il giudizio sulla Gregoraci

Guenda Goria entra in studio e Alfonso Signorini ne approfitta per aprire il collegamento con i ‘Vipponi’. Il conduttore mostra loro una clip che mostra un’intervista rilasciata da Guenda dopo l’uscita dal gioco. La figlia di Maria Teresa Ruta, in particolare, si è scagliata contro Francesco Oppini e, soprattutto, Elisabetta Gregoraci. Del figlio di Alba Parietti ha detto: “Il vero stratega? Oppini. Uno stratega però deve saper giocare bene, ma lui non è furbo“.

Mentre della ex moglie di Flavio Briatore ha espresso un giudizio piuttosto forte e non privo di frecciatine: “Elisabetta non mi piace, passa il tempo e il suo essere falsa viene fuori sempre di più. Vive della sua immagine, è priva del senso di autoironia. Nella sua perfezione c’è qualcosa di sinistro. Elisabetta manca di umanità“.

Elisabetta Gregoraci è una furia: “Sei finta“

Le forti considerazioni di Guenda mandano su tutte le furie la Gregoraci che, dal salone della Casa, non gliele manda a dire: “Grazie Guenda, visto che pensi queste cose di me, potevi dirmele in faccia, avevi 50 giorni.

Mi hai voluta anche nel Cucurio con te, perché non me l’hai detto?“. La figlia di Maria Teresa Ruta cerca di spiegarsi: “Io penso che tu sei sempre carina con tutti, ma nella tua ricerca ossessiva di essere carina e gentile, io penso che non esca fuori la tua vera umanità. Penso che tu ti debba spettinare un pochino ma non i capelli, l’anima“. Una frecciatina dietro l’altra che mandano letteralmente fuori di testa la showgirl, che si scaglia contro di lei ribadendo: “Hai avuto modo di guardarmi in faccia e dirmelo.

Sei finta“.

