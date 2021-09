Animali a rischio di estinzione, la “lista rossa” è stata aggiornata: troppe specie ancora in pericolo

Animali a chi?

Buone notizie dall'aggiornamento della lista rossa, ma non bastano per sovrastare il numero di specie ancora in pericolo. Ecco per quali animali sarebbe migliorata la situazione

È stata aggiornata la lista degli animali a rischio di estinzione, la Lista Rossa della IUCN, e sono emerse buone notizie per alcune specie di tonno soggette a pesca commerciale. Molte altre, tuttavia, sono ancora lontane dal rischio di scomparire per sempre. Ecco le novità contenute nel rapporto.

Rischio di estinzione scampato per 4 specie di tonno

L’aggiornamento è avvenuto il 4 settembre 2021 a Marsiglia, in Francia, in occasione del Congresso mondiale per la conservazione IUCN.

Come ha sottolineato Bruno Oberle, Direttore Generale IUCN, questo aggiornamento è un “segnale potente del fatto che, nonostante la crescente pressione sui nostri oceani, le specie marine possono riprendersi a fronte dell’impegno verso pratiche sostenibili”. Ben 7 tra le specie di tonno più comuni in commercio sono state ristabilite, in particolare 4 sono state preservate grazie ai Paesi che hanno combattuto la pesca illegale e rafforzato le quote di pescato sostenibile.

Le specie interessate sono: il tonno rosso dell’Atlantico, che è passato dalla categoria “Minacciato” a “Minima preoccupazione”, il tonno rosso meridionale, passato da “In Pericolo Critico” a “In Pericolo”, e infine l’alalunga e il tonno pinna gialla, che da da “Quasi Minacciati” sono passati a “Minima Preoccupazione”.

Il tonno rosso dell’Atlantico, tuttavia, non gode di buona salute in tutto il mondo: mentre la popolazione del Mar Mediterraneo è aumentata del 22% negli ultimi 40 anni, quella del Golfo del Messico si è di fatto dimezzata nello stesso periodo di tempo. Similmente, il tonno pinna gialla continua a essere pescato troppo rapidamente nell’Oceano Indiano.

Rischio di estinzione anche per il drago di Komodo

La Lista Rossa dell’IUCN include 138.374 specie, di cui 38.543 sono considerate a rischio di estinzione.

Altre specie marine, infatti, risultano ancora in grave pericolo. In particolare, il 37% degli squali e delle razze è a rischio di estinzione, a causa delle tecniche aggressive di pesca e della perdita e degradazione dei loro habitat naturali. Un ruolo molto importante è giocato anche dai cambiamenti climatici, che colpiscono il 10% di queste specie.

Anche la lucertola più grande del mondo, il drago di Komodo, è passata dalla categoria “Vulnerabile” a “In Pericolo”. Il suo habitat è limitato all’Indonesia, nei pressi del Komodo National Park, patrimonio dell’umanità, ed è minacciato dai cambiamenti climatici. Si prevede, infatti, che almeno il 30% di questo habitat sarà divorato, nei prossimi 45 anni, dall’innalzamento del livello dei mari a seguito dell’aumento della temperatura globale.

Al di fuori del Parco Nazionale, infine, il drago di Komodo è attualmente minacciato dalle attività umane.