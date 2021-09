Kate Middleton incinta del quarto figlio: l’indiscrezione sulla presunta gravidanza della reale d’Inghilterra

Gossip

In Inghilterra gira voce che presto potrebbe arrivare un nuovo royal baby. L’indiscrezione emersa in questi giorni ha come protagonista Kate Middleton, che da tempo non appare più sulla scena pubblica. La Duchessa di Cambridge sarebbe secondo alcuni incinta del quarto figlio e proprio i primi mesi della nuova presunta gravidanza l’avrebbero tenuta lontana dalla mondanità.

Royal Baby in arrivo: l’indiscrezione su Kate Middleton accende il gossip

Kate Middleton non appare sulla scena pubblica da più di 60 giorni e i sudditi si stanno domandando cosa stia succedendo.

La Duchessa di Cambridge è stata vista l’ultima volta la sera dell’11 luglio, durante la finale di Euro 2020, alla quale ha preso parte con il marito William e il figlio George, tristemente stupito dalla vittoria dell’Italia contro la sua nazionale del cuore.

Non vedendola da allora, in molti si sono domandati cosa possa essere successo alla moglie dell’erede al trono nelle ultime settimane. TgCom24 ha riportato alcuni dei rumor più diffusi negli ultimi tempi. Secondo gli esperti di gossip infatti, Kate potrebbe essere incinta del “Royal Baby numero quattro”.

Kate Middleton incinta: dopo i rumor parla l’esperto reale

Mentre si attendono conferme o smentite ufficiali un esperto reale ha parlato della questione “quarto Royal Baby”, minimizzando la supposizioni. “Forse è solo in vacanza” avrebbe infatti dichiarato Russell Myers, mettendo a tacere le voci sulla famiglia di Kate e William. A rendere la loro pausa estiva più lunga del solito potrebbe essere stato il complicato anno trascorso, avrebbe spiegato l’esperto.

I duchi di Cambridge sono già genitori di George, Charlotte e Louis e chissà che non stiano davvero per dare alla luce un nuovo bebé, magari una femminuccia per “pareggiare i conti”.

Durante tutte e tre le precedenti gravidanze Kate aveva sofferto di iperemesi gravidica, percependo nausea e vomito. Secondo i fan sarebbero proprio le problematiche fisiche dovute alla dolce attesa a tenerla lontana dalla scena pubblica.

Anche William non si è mostrato ai sudditi per qualche tempo, riprendendo solamente da pochi giorni. Qualche giorno fa, ha preso parte a Emergency Services Uk, ma senza Kate. La coppia non ha mai nascosto di desiderare una famiglia numerosa, diversamente da Harry e Meghan Markle che hanno invece annunciato di voler avere solamente due figli.