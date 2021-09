Million Day: l’estrazione dei numeri vincenti di oggi martedì 14 settembre 2021 a partire dalle ore 19:00

Million Day

La nuova combinazione del Million Day in grado di regalare anche oggi 1 milione di euro arriva questa sera alle ore 19:00.

Secondo giorno della settimana d in compagnia della combinazioni vincente del Million Day. La nuova cinquina di oggi martedì 14 settembre 2021 arriverà come sempre intorno alle ore 19:00 e darà nuovamente ai tanti appassionati giocatori l’opportunità di vincere la somma non indifferente di 1 milione di euro. Scopri i numeri estratti oggi subito dopo il sorteggio.

Tutti i numeri estratti del Million day, giorno per giorno.

Rivediamo subito i numeri vincenti del Million Day di ieri lunedì 13 settembre: 22 37 44 46 47.

Nella giornata di oggi martedì 14 settembre 2021 ci saranno anche le estrazioni del Lotto e del Superenalotto che avvengono il martedì, il giovedì e il sabato di tutte le settimane.

Million Day: i dati delle ultime estrazioni del gioco

Anche oggi martedì 14 settembre 2021 i tanti i giocatori appassionati di Million Day potranno tentare nuovamente la fortuna a caccia del premio massimo del valore di un milione di euro. Il gioco del Million Day non si ferma nemmeno oggi e continua ad aggiornare il suo elenco di nuovi milionari del 2021.

Mentre lo scorso mese di agosto è stato alquanto avaro di soddisfazioni, quello di settembre sembra essere molto più fortunato ed in grado di regalare maggiori soddisfazioni a chi partecipa ai concorsi del Million Day.

Notizia vuole infatti che i giocatori baciati dalla fortuna in questo mese siano già 5 e la speranza è che il numero possa ancora aumentare.

Alle tre vincite verificatesi l’1 settembre si sono anche aggiunte le ultime due che hanno visto gioire da vicino le città di Albenga, con il fortunato caso di un giocatore che ha giocato un solo euro in un tabaccaio della stazione locale, e quella di Sant’Ippolito, centro in provincia di Pesaro-Urbino.

Il totale dei nuovi milionari si è dunque aggiornato nuovamente salendo a ben 190 vincite da quando il gioco ha fatto il suo debutto nell’ormai lontano 2018.

Le cinquine vincenti delle ultime estrazioni del Million Day

Dopo le ultime vincite che vi abbiamo raccontato poco fa si continua con le estrazioni del Million Day alla ricerca di nuovi giocatori in grado di centrare la cinquina vincente.

Continuerà quindi come ogni giorno la caccia alla combinazione vincente anche in questa settimana, sperando che possa riservare delle nuove soddisfazioni ai giocatori.

Nella tabella in basso riportiamo adesso le estrazioni degli ultimi 7 giorni tenutesi nel Million Day, in modo da ricordare tutte le combinazioni estratte:

Attenzione: Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie.Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16, per aiutarti a capire la presenza di un problema con il gioco ed eventualmente porvi rimedio.