Tommaso Eletti entra nella Casa del GF Vip: Alfonso Signorini gli dà il benvenuto e lo difende dalle critiche

Grande Fratello

Alfonso Signorini accoglie al Grande Fratello Vip Tommaso Eletti, uno dei concorrenti più discussi di questa edizione. Nella sua partecipazione a Temptation Island di quest’estate è stato accusato di maschilismo e misoginia. Per il conduttore, però, l’avventura a Cinecittà potrebbe trasformarsi per lui in un’occasione di riscatto: “So che puoi cavartela molto bene“.

Alfonso Signorini difende Tommaso Eletti dalle critiche

Tommaso Eletti è, senza ombra di dubbio, uno dei concorrenti più discussi di questa edizione del Grande Fratello Vip.

Il giovane ragazzo è reduce dall’esperienza a Temptation Island, alla quale ha partecipato questa estate assieme alla fidanzata Valentina, 19 anni più grande di lui. Ma nel reality condotto da Filippo Bisciglia ha più volte manifestato atteggiamenti di estrema gelosia verso la sua fidanzata, ai limiti del possesso. Tant’è che è stato duramente criticato dal pubblico.

Ulteriori critiche, tuttavia, sono piovute su Tommaso Eletti proprio per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Il ragazzo, fortemente voluto nel cast da Alfonso Signorini, è uno dei nomi più discussi del momento e il suo ingresso nella Casa non lascia indifferenti.

Così come le parole del conduttore che, per introdurre la sua clip, ha cercato di prendere le sue difese: “Alcuni lo definiscono maschilista, misogino. Noi lo accogliamo senza pregiudizi“.

Il messaggio di Alfonso Signorini a Tommaso Eletti

Alfonso Signorini, successivamente, dà il benvenuto a Tommaso Eletti, che raggiunge la passerella prima del suo ingresso. Il conduttore spende qualche parola per lui: “Ho seguito con un certo interesse la tua clip di presentazione. Hai 21 anni, io ti do il benvenuto e ho detto che non abbiamo pregiudizi qui al Grande Fratello.

Anzi il GF è l’occasione per conoscerti meglio“.

Il conduttore, prima di congedarlo, gli rivolge un consiglio al fine di non incappare negli errori del passato: “Voglio darti un consiglio: con una donna non bisogna mai confondere il possesso con l’amore. Non è che dicendo alla tua donna che non deve mettersi una minigonna le fai un complimento, perché ledi la sua volontà di sentirsi libera. Detto questo, so che puoi cavartela molto bene e mi piacerebbe che facessi conoscere a tutti il ragazzo che sei“.