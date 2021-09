Baywatch: la trama ed il cast del film con Zac Efron in onda mercoledì 15 settembre su Italia1

TV e Spettacolo

Nella prima serata di mercoledì 15 settembre 2021 arriva su Italia1 l’adattamento cinematografico di una delle serie televisiva cult degli anni ’90 che aveva conquistato tutti con i salvataggi in mare più famosi di sempre. L’appuntamento con Baywatch è alle 21:30 circa sul canale Mediaset quando arriverà per fare compagnia al pubblico con il suo nutrito cast di famosi bagnini tra i quali figurano Zac Efron e Dwayne Johnson. Il cast completo e la trama del film.

Baywatch: il cast e le curiosità sul film in onda su Italia1

Baywatch è un film del 2017 diretto da Seth Gordon, regista statunitense qui al suo ultimo progetto da considerarsi l’adattamento cinematografico dell’omonima serie televisiva statunitense divenuta cult e andata in onda dal 1989 al 2001 con grande successo anche in Italia.

Nella pellicola figurano come protagonisti alcuni divi del cinema hollywoodiano come l’ex wrestler Dwayne Johnson, che interpreta qui la versione 2.0 di Mitch Buchannon, l’attore e cantante ex ragazzo prodigio Zac Efron, nei panni di un olimpionico di nuoto finito in disgrazia per le sue malefatte, e la bellissima Alexandra Daddario, ad interpretare una nuova bagnina di nome Summer.

Nella pellicola per la grande gioia dei tanti fan della serie televisiva tornano per un piccolo cammeo di qualche minuto anche l’iconico David Hasselhoff e la diva Pamela Handerson mentre completano questa parata di stelle la supermodella ed attrice Kelly Rohrbach, Ilfenesh Hadera, Priyanka Chopra, Yahya Abdul-Mateen II.

Baywatch: la trama del film

Mitch Buchannon è il capo di una squadra di bagnini che opera in Florida ed è idolatrato da tutti, gente comune e colleghi compresi.

Dato un buco di tre reclute decide di indire le selezioni per altrettanti nuovi aspiranti bagnini che si dovranno fare notare da lui e la sua squadra per entrare a far parte dei guardaspiaggie più cool d’America.

Vengono scelti un ex campione olimpico di nuoto Matt Brody che deve scontare alcune malefatte che lo hanno gettato nello scherno dei media, dall’intelligente e bellissima Summer Quinn e dall’imbranato esperto di informatica Ronnie, che ha tentato le selezioni per l’ennesima volta. I tre porteranno scompiglio nella squadra di Mitch ma riusciranno a farsi valere, ognuno a modo proprio, nel fermare il piano di una imprenditrice senza scrupoli.