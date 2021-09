Concorso Comune di Cuneo, 15 posti a tempo indeterminato: qual è il profilo ricercato e come presentare domanda

Bandi

Nuovo bando pubblico per 15 assunzioni a tempo indeterminato: tutti i dettagli sulle materie da studiare e le modalità di invio delle candidature

Nuovo bando di concorso per 15 posti a tempo indeterminato presso il Comune di Cuneo. L’annuncio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.70 del 03/09/2021. Il profilo professionale ricercato è Poliziotto municipale.

Concorso Comune di Cuneo: i requisiti

Per candidarsi, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

età non inferiore a 18 anni e non superiore a 38 anni;

godimento dei diritti civili e politici;

sana e robusta costituzione;

essere in possesso di possesso di diploma di scuola media superiore, di durata quinquennale, valido per l’immatricolazione a corsi di laurea universitari;

possesso di patente di categoria B e A che abiliti alla guida di qualsiasi motociclo;

non avere riportato condanne penali o avere procedimenti penali;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego pressa una pubblica amministrazione, non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale.

Concorso per Poliziotto municipale: come fare domanda

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica, tramite la piattaforma predisposta all’acquisizione delle domande.

Il termine ultimo per presentare domanda è il 04/10/2021.

Concorso: i dettagli e le materie delle prove d’esame

Qualora i candidati superino il numero di 70 unità, la Commissione potrà valutare l’effettuazione di una prova di preselezione consistente nella verifica, mediante test a risposta multipla, delle seguenti conoscenze tecniche specialistiche:

diritto amministrativo e costituzionale;

ordinamento degli Enti locali;

ordinamento, ruolo e funzioni della Polizia Locale;

il potere prescrittivo, regolamentare e sanzionatorio del Comune;

circolazione stradale;

diritto e procedura penale.

I candidati, previa esibizione della patente, saranno quindi sottoposti a una prova motociclistica per accertare l’abilità a condurre un motociclo di qualsiasi potenza messo a disposizione dalla commissione. In seguito, i candidati procederanno alla valutazione dell’idoneità psico-attitudinale. Sarà svolta attraverso la somministrazione di questionari o test. I candidati seguiranno quindi un corso formativo, che si svolgerà in presenza se consentito dal vigente quadro normativo e regolamentare. Avrà durata di 30 ore e sarà propedeutico all’ammissione alle prove concorsuali.

Il corso-concorso prevederà una prova scritta, che verrà svolta attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, e che potrà consistere, a discrezione della commissione, in domande a risposta chiusa o aperta, in un tema ovvero nella predisposizione di un elaborato di contenuto teorico-pratico e verterà sui seguenti argomenti:

diritto amministrativo e costituzionale;

ordinamento degli Enti locali;

ordinamento, ruolo e funzioni della Polizia Locale;

il potere prescrittivo, regolamentare e sanzionatorio del Comune;

Codice della strada e relativo Regolamento di attuazione;

diritto penale;

diritto processuale penale;

misure emergenziali di prevenzione e contenimento della diffusione del virus Covid-19;

tutela dell’ambiente dagli inquinamenti;

polizia commerciale e annonaria;

norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni e sanatoria delle opere abusive;

norme sul procedimento amministrativo;

normativa in materia di trattamento dei dati personali;

norme in materia di sicurezza nelle manifestazioni (safety e security).

Infine, la prova orale verterà, oltre che sulle materie oggetto della prova scritta, anche sulla conoscenza della lingua inglese, scritta e orale, che potrà essere verificata anche tramite un’attività di lettura, traduzione, comprensione e/o scrittura di un testo.