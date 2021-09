Enrico Brignano dice no alle nozze con Flora Canto dopo il secondo figlio: la risposta che non lascia speranze

Gossip

Queste nozze non s’hanno da fare, almeno per Enrico Brignano, che rifiuta la quasi proposta di matrimonio di Flora Canto. La coppia ha recentemente avuto il secondo figlio, e sembrava che l’attore comico fosse finalmente pronto a cedere la sua mano. Ancora una volta, però, Enrico Brignano ha rifiutato l’offerta, dichiarando che le nozze non sono all’orizzonte per lui e per l’ex volto di Uomini e Donne, insieme da 8 anni.

Enrico Brignano, niente matrimonio con Flora Canto

Enrico Brignano declina l’offerta di portare all’altare la compagna Flora Canto, con un’intervista a Oggi che non lascia spazio a fraintendimenti.

Dopo la nascita di Niccolò, secondogenito della coppia, che ha avuto la prima figlia Martina nel 2017, per la conduttrice sembrava esserci speranza e una mezza promessa era stata strappata. “Abbiamo raggiunto un accordo, ci scambiamo i prigionieri: ‘Io dare figlio a te, tu dare matrimonio a me‘”, aveva raccontato Canto lo scorso anno.

Invece, di fronte alla domanda sulla possibilità che Enrico Brignano la sposasse nel caso in cui la Lazio vinca lo scudetto, l’attore ha stroncato la questione con il suo consueto humor.

“Se vincesse la Lazio, Flora, che è romanista militante, sarebbe così triste che non vorrebbe sposarsi“, ha dichiarato.

L’arrivo del secondo figlio di Enrico Brignano e Flora Canto

Per Enrico Brignano la famiglia è già “perfetta” con l’arrivo di Niccolò. “Noi eravamo molto Martina-centrici, forse troppo: volevamo crescere una figlia risolta, non viziata. Dio ha voluto che arrivasse un maschietto: ho la famiglia perfetta. Niccolò è bellissimo, ma questo è soggettivo. Buonissimo, e questo invece è un dato oggettivo: dorme, è un bimbo col silenziatore“, ha dichiarato al colmo della gioia.

Flora Canto: chi è la compagna di Enrico Brignano

Flora Canto ed Enrico Brignano sono legati dal 2013, quando si sono conosciuti in spiaggia a Sabaudia. Canto, prima di trovare l’amore con Brignano, era legata sentimentalmente a Filippo Bisciglia, che la lascia durante l’esperienza al Grande Fratello. La giovane allora cerca la rivalsa sentimentale come tronista di Uomini e Donne, dove intraprende una relazione di un paio d’anni con Francesco Pozzessere. A rubarle il cuore è però l’attore, con cui avrebbe avuto un vero e proprio colpo di fulmine, nonostante i 17 anni di differenza.

Nel 2017 arriva la prima figlia Martina, per Enrico Brignano non ha nascosto la grande emozione. Ora, la nascita di Niccolò sembra chiudere il quadretto familiare, anche se la promessa di matrimonio non sembra avrà seguito.