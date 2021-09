Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse: la trama ed il cast del film con Omar Sy in onda su Canale5

TV e Spettacolo

Omar Sy è un uomo che non si sente ancora pronto per diventare padre ma dovrà farlo per prendersi cura di una bimba che non sapeva di avere e che la vita gli mette sul suo cammino.

La proposta di Canale5 per la prima serata di mercoledì 15 settembre 2021 è una pellicola francese che vede impegnato come protagonista l’attore di fama mondiale Omar Sy. Il francese nella pellicola Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse ricopre il ruolo Samuel, un uomo single rimasto adolescente che tutto d’un tratto dovrà cambiare le sue abitudini a causa della scoperta di avere una figlia che la ex gli lascia in dote. La commedia va in onda sul canale Mediaset a partire dalle ore 21:30 circa. La trama ed il cast del film.

Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse: il cast della pellicola

Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse (dal titolo in lingua francese di Demain tout commence) è un film del 2016 diretto da Hugo Gélin da considerarsi un remake del film messicano Instructions Not Included del 2013 del regista Eugenio Derbez.

La storia narrata vede come protagonista Omar Sy nei panni di Samuel, un uomo abituato da sempre a fare come gli pare anche in ambito sentimentale. L’attore francese è ormai un habitué delle commedie francesi anche se in questa occasione non è riuscito a ripetere il successo planetario del film Quasi amici pur continuando a restare sempre sulla cresta dell’onda per altri importanti progetti come quello di Lupin per Netflix.

Al suo fianco nel ruolo di coprotagonista vi è la nota attrice Clémence Poésy, già vista nella famosa saga del maghetto Harry Potter, qui ad interpretare una ex amante di Samuel che compare all’improvviso lasciandogli in carico la loro figlia.

Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse: la trama del film

Samuel è un uomo che bada a se stesso con ritmi ed abitudini ormai consolidate nel tempo che lo hanno portato a non prendersi mai le sue responsabilità in ambito sentimentale.

L’uomo infatti non ha mai messo la testa a posto e si diverte ancora con gli amici ed alcune amanti che frequenta saltuariamente.

La sua vita cambia per sempre quando compare Kristin, sua amante tempo prima, che gli mette tra le braccia Gloria, una piccola bambina, dicendogli che si tratta di sua figlia e scappa a Londra senza lasciare tracce. Samuel non si sente pronto per fare il padre e cerca di riconsegnare la bimba alla madre ma con il tempo che scorre riuscirà ad imparare a fare il padre e ad instaurare un rapporto speciale con la figlia fino a che la vita non gli metterà di fronte ad alcune difficoltà insuperabili.