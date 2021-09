Gemma Galgani su Isabella Ricci: “Qui per fare l’influencer”. Commento puntata 15 settembre Uomini e Donne

Uomini e Donne

Gemma Galgani è spesso al centro delle polemiche a Uomini e Donne. Nella puntata del 15 settembre la Dama torinese ha deciso di attaccare un’altra protagonista del parterre.

Gemma Galgani ha attaccato Isabella Ricci, prendendo spunto dalla discussione precedente con Biagio Di Maro.

Gemma Galgani contro Isabella Ricci a Uomini e Donne

Anno nuovo, vita vecchia! La stagione 2021/2022 di Uomini e Donne è alla terza puntata, ma alcune dinamiche sono sempre le stesse dello scorso anno.

Dopo i ritocchi estetici di Gemma Galgani e la classica lite tra la Dama e l’opinionista Tina Cipollari, un altro grande classico del programma è andato in onda nella puntata del 15 settembre.

Si tratta delle solite battute al veleno di Gemma Galgani nei confronti delle sue coetanee. Come di consueto negli ultimi periodi, la vittima delle sue battute acide è stata Isabella Ricci. La Dama torinese, riprendendo la precedente discussione accesa, tra Isabella Ricci e Biagio Di Mauro, ha lanciato una stoccata infuocata: “Con me è uscito e io non ci sono stata”.

Tutto questo, naturalmente, quando per Isabella Ricci si sono presentati ben due corteggiatori.

Gemma Galgani per attaccare Isabella Ricci ha rispolverato anche l’annosa questione dei social: “Non capisco se è qui per fare l’influencer over ’70“. La Dama è sembrata ormai rassegnata ai suoi attacchi: “Tu hai un problema con me?“.

Dopo Gemma Galgani e Isabella Ricci, anche Tina Cipollari ha uno scontro a Uomini e Donne

Nella puntata del 15 settembre di Uomini e Donne non sono mancate le liti. Dopo gli attacchi gratuiti di Gemma Galgani a Isabella Ricci, è toccato a Tina Cipollari far sentire la sua voce. L’opinionista è solita agli scontri, ma stavolta il conflitto è arrivato a sorpresa da un Cavaliere solo di passaggio.

Arrivato in studio per conoscere Isabella Ricci, Filiberto ha finito per litigare con l’opinionista: “Tu credi che io sia un cretino?… Vai a scuola di educazione… Sei una maleducata“. Tina Cipollari ha naturalmente risposto per le rime: “Senti mandalo a casa a sto pazzo… Questo è venuto già impazzito“.