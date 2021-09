Biagio Di Maro shock a Uomini e Donne: “Ti sei concessa molto facilmente”. Commento alla puntata del 14 settembre

Uomini e Donne

Nella seconda puntata della nuova stagione di Uomini e Donne sono state presentate le due nuove troniste donne: Andrea Nicole Conte e Roberta Ilaria Giusti. Le due ragazze si sono fatte conoscere dai corteggiatori, ma la puntata ha lasciato il segno anche per altri momenti inaspettati.

Protagonista dello scambio d’opinioni più acceso della giornata il solito Biagio Di Maro, che a Uomini e Donne ha voluto svelare dei dettagli piccanti su una sua relazione della scorsa stagione.

Uomini e Donne: Biagio Di Maro attacca Isabella Ricci

Biagio Di Maro a Uomini e Donne è tornato su una questione del passato.

Il Cavaliere ha voluto raccontare un segreto della scorsa edizione e della sua relazione con Isabella Ricci: “Ci siamo incominciati a baciare… Siamo stati nella stessa camera… Mi hai pregato di non dirla questa cosa… Ti sei concessa molto facilmente“.

Biagio Di Maro è solito a uscite un po’ particolari ma oggi non se l’aspettava proprio nessuno, visto che le dinamiche della nuova stagione non sono ancora partite. Isabella Ricci ha abbozzato, facendo anche un po’ finta di non capire il discorso dell’uomo: “Cavolate tanto per sedersi a centro studio… Tu sei una persona che ci prova fino alla morte“.

Alla fine non si è capito dove stava la verità e quest’uscita poteva davvero essere evitata.

Tina Cipollari, per l’ennesima volta, ha chiarito la sua opinione del Cavaliere: “Sei una pessima persona“.

Oltre Biagio Di Maro, a Uomini e Donne è protagonista Ida Platano

La prima puntata della stagione 2021/2022 di Uomini e Donne ha visto Gemma Galgani protagonista. Nella seconda puntata, invece, prima della frase shock di Biagio Di Maro, è toccato a Ida Platano essere al centro dello studio.

Già il suo arrivo al centro dello studio mette, in automatico, il terrore nei telespettatori, per paura che ricominci con i pianti e la solita solfa delle rimostranze nei confronti di Riccardo Guarnieri.

Ma, almeno stavolta, l’argomento è stato solo sfiorato da Ida Platano. La dama si è detta pronta a ricominciare: “Ho riconquistato veramente tanto, soprattutto l’autostima… Mi sono innamorata ancora di più di me stessa… Mi sono riconquistata”. Mentre il suo nuovo pretendente Graziano è andato più diretto sull’argomento: “Non so come fa una persona a non sfiorare una donna così bella“.

Accantonando, speriamo per sempre, Riccardo Guarnieri, tra i due se son rose fioriranno. Graziano, però, promette bene: “Per amore sono capace di andare ovunque“.