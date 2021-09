Grande Fratello Vip, Raffaella Fico ha mentito. Alfonso Signorini rompe il silenzio e svela tutta la verità

Grande Fratello

Dopo la prima puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini è stato protagonista di un’intervista per CasaChi, format social dedicato ai personaggi dei programmi del momento. Il conduttore del reality ha risposto a numerose domande sui nuovi concorrenti, portando alla luce anche alcune verità scomode riguardanti Raffaella Fico.

Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini rivela: Raffaella Fico avrebbe mentito

Alfonso Signorini è tornato da poco in tv con la nuova edizione del Grande Fratello Vip.

Dopo la prima puntata andata in onda lunedì 13 settembre, il conduttore ha accettato di rispondere alle domande dei giornalisti di Casa Chi, che hanno approfittato della sua grande conoscenza in tema di “gossip”, per far luce su alcune questioni. Fra le curiosità messe in tavola nel corso della prima puntata del format social, una in particolare ha riguardato Raffaella Fico.

“La prima maschera che cade è quella di Raffaella Fico. Raffaella Fico nei provini dichiara di essere single. In realtà, direttore…” ha esordito Gabriele Parpiglia. “Eh in realtà direttore Raffaella Fico non è single, perché lei stessa l’ha detto ieri.

Ha dovuto ammettere che è fidanzatissima con un imprenditore tra l’altro molto abbiente di Forte dei Marmi” ha continuato Alfonso Signorini.

“Sveliamo il nome– l’ha incalzato il collega- si chiama Piero Neri e i due hanno trascorso l’ultimo weekend prima che lei entrasse all’Isola d’Elba”.

Continuando a riflettere su quanto dichiarato da Raffaella Fico prima del suo ingresso al Grande Fratello Vip, Alfonso e Gabriele Parpiglia hanno condiviso rivelazioni molto interessanti.

“Non capisco il perché dichiarare il ‘no’ quando poi in realtà è una storia d’amore che va avanti da più di un mese, con promessa di matrimonio dopo il Grande Fratello” ha infatti osservato Parpiglia svelando lo scoop.

“È chiaro che una persona pensa dentro di sé che se dichiara di essere single ha più possibilità di entrare nella casa, perché magari viene presa perché si possono instaurare delle relazioni amorose” ha osservato certo Signorini. “Credo che sia questa la ragione per cui la Fico abbia detto all’inizio che non era fidanzata, poi va beh ha dovuto raccontare la verità” ha concluso.