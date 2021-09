Questa sera mercoledì 15 settembre su Rai1 Il Commissario Montalbano – Il sorriso di Angelica con Luca Zingaretti

Serie TV - Fiction

Luca Zingaretti torna in televisione per la seconda volta questa settimana per vestire ancora una volta i panni del commissario Montalbano. Al centro delle indagini la bella Angelica, del quale si era invaghito da giovane.

Sembra che Rai1 ci stia prendendo gusto ad offrire al suo pubblico il gradito ritorno del commissario più amato d’Italia. Il canale manda in onda mercoledì 15 settembre alle ore 21.25 il secondo film settimanale dal titolo Il sorriso di Angelica, ventitreesimo episodio della fortunata serie di film dedicata a Il Commissario Montalbano che vede come al solito Luca Zingaretti nei panni del protagonista. Torna dunque in tv il personaggio nato dalla penna del maestro Andrea Camilleri, andato in onda per la prima volta il 15 aprile 2013.

Il Commissario Montalbano – Il sorriso di Angelica

Questo mercoledì 15 settembre Rai1 continua con la riproposizione dei film dedicati alla saga di romanzi dello scrittore Andrea Camilleri, presentando in prima serata un altro amato episodio che vede protagonista il Commissario Montalbano.

Il sorriso di Angelica andrà in onda a partire dalle ore 21:25. Ritorna dunque il vulcanico siciliano che sarà alle prese con le indagini che vedono coinvolta da vicino una bella donna di nome Angelica, per l’appunto.

Il Commissario Montalbano – Il sorriso di Angelica: la trama dell’episodio

L’episodio, andato in onda per la prima volta il 15 aprile 2013, vede il Commissario inizialmente impegnato con dei furti in alcune ville di Vigata che hanno colpito alcune famiglie benestanti del posto.

Montalbano si mette a studiare il caso che denota il fatto che le famiglie siano conoscenti tra di loro e così cercherà di evitare possibili altri colpi con le stesse modalità.

Le rapine continueranno e questa volta colpiranno la dirigente di banca di nome Angelica, una bella donna protagonista di una cotta giovanile del Commissario. Lo stesso, nel bel mezzo di una crisi con la sua Livia, tornerà a subire il fascino della bella donna e questo non faciliterà il suo operato.

Le indagini portate avanti da Montalbano si faranno però sempre più fitta per assicurare la banda che mette a segno questi strani colpi e che sta mettendo a soqquadro le famiglia bene di Vigata e dintorni, tutte legate da alcuni aspetti che per l’uomo delle forze dell’ordine si trasformeranno in indizi da non lasciarsi sfuggire.