Claudio Amendola chi è: l’età, la moglie, i figli, l’infarto e la carriera del giudice di Star in the Star

Claudio Amendola è un attore italiano amato dal grande pubblico. Negli anni ha recitato in film molto noti. È padre di 3 figli avuti da 2 donne diverse. In passato ha avuto un infarto.

Il noto attore italiano, Claudio Amendola, particolarmente apprezzato per la sua interpretazione nel telefilm I Cesaroni, ha una lunga carriera cinematografica alle spalle. Volto noto della TV, a 19 anni ha intrapreso la carriera nel cinema e da allora non l’ha più lasciata. Figlio e genitore d’arte, Amendola ha vissuto un’intensa vita privata lontano dai riflettori.

Chi è Claudio Amendola: i primi passi nella recitazione e il successo in tv

Nato il 16 febbraio del 1963 a Roma, Claudio Amendola ha 58 anni ed è figlio di due noti artisti: il doppiatore Ferruccio Amendola e l’attrice Rita Savagnone.

Dai suoi genitori Amendola ha colto molti insegnamenti e la loro arte lo ha ispirato al punto tale da dedicare la sua vita alla recitazione. All’età di 19 anni lascia il suo lavoro da commesso e intraprende la carriera nel cinema, recitando in Storia d’amore e d’amicizia di Franco Rossi (1981). Da allora, l’attore romano recita in tantissime pellicole. Dall’indimenticabile Vacanze di Natale (1983) al capolavoro Le mani forti di Franco Bernini (1997) a film dal tono più leggero e goliardico come Il ritorno del monnezza nel 2005.

Il maggiore successo arriva però, in età più matura. Nel 2006, recita nella fiction I Cesaroni che gli vale una notevole popolarità per aver interpretato il ruolo del papà con il nome di Giulio. Attualmente, l’attore romano è stato confermato come giurato nel nuovo programma Star in Star che andrà in onda su Canale 5, condotto da Ilary Blasi.

Chi è Claudio Amendola: vita privata e amori dell’attore romano

Claudio Amendola si è sposato a New York nel 2010 con Francesca Neri attuale moglie. Dalla loro relazione è nato il piccolo Rocco.

Prima della Neri però, l’attore romano ha avuto un’altra importante relazione con Marina Grande dalla quale ha avuto due figlie: Giulia e Alessia, a sua volta attrice e doppiatrice.

Qualche tempo fa, durante un’intervista a Oggi è un altro giorno, l’attore aveva sorpreso tutti con una dedica speciale alla moglie Francesca. “Io sono uno tra gli uomini più fortunati del mondo. Lei mi ha aiutato in questo percorso” aveva dichiarato romanticamente.

“Oltre a tutto quello che gli innamorati si danno, lei non ne aveva bisogno, io invece sì e mi sono reso conto di cosa vuol dire avere un rapporto vero con una compagna e anche ammettere gli errori” aveva aggiunto.

Claudio Amendola l’infarto e la guarigione

A settembre del 2017, Claudio Amendola è stato colto da un infarto dopo le riprese della fiction Nero a metà. Grazie all’intervento tempestivo della moglie Francesca Neri, l’attore romano è stato ricoverato subito al reparto cardiochirurgia del Policlinico Umberto I. Considerata la situazione, aveva potuto fare ritorno a casa già il giorno seguente al suo ricovero d’urgenza.

Ai microfoni di Verissimo Claudio aveva poi raccontato: “Avevo dei dolori strani, respiravo a fatica e nel giro di 7 minuti sono andato in ospedale e stavo sotto l’elettrocardiogramma“.

Dopo quell’esperienza, Amendola ammette di condurre una vita più salutare e di aver anche smesso di fumare.