Isabella Ricci su Gemma Galgani a Uomini e Donne: “Non sei un buon esempio”. Commento puntata 16 settembre

Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 16 settembre Isabella Ricci ha risposto per le rime a Gemma Galgani, dopo l'attacco della puntata precedente

A Uomini e Donne ogni puntata riserva delle novità spumeggianti e, spesso, delle liti. Nela puntata del 16 settembre, Isabella Ricci e Gemma Galgani sono state protagoniste di una nuova furiosa litigata. Le due protagoniste del trono over si sono scambiate parole di fuoco, continuando una scintilla che era già partita nella puntata precedente.

Biagio Di Maro aveva rivelato dei segreti scottanti su Isabella Ricci e, Gemma Galgani, aveva approfittato della situazione per attaccare la rivale. Adesso, è arrivata la risposta della Dama.

Isabella Ricci attacca Gemma Galgani a Uomini e Donne, nasce la lite

Nella puntata del 16 settembre di Uomini e Donne, Gemma Galgani non è stata chiamata a centro studio, come di consueto, ma ha trovato un altro modo per essere protagonista.

La Dama torinese, si è inserita nella discussione tra Isabella Ricci e Biagio Di Maro, infastidendo la Dama. Tra le due non corre palesemente buon sangue, ma, stavolta, la sensazione è che si tratti proprio di spirito di protagonismo di Gemma Galgani.

Isabella Ricci ha reagito con forza, ma sembra che più darà corda alla Dama più la discussione diventerà infinita: “Sei maleducata… Tu non sei un buon esempio per le donne… Ti trovo anche un filo cattiva“.

Nella discussione animata è stato coinvolto anche Biagio Di Maro e, Isabella Ricci, ha perso un pò del suo proverbiale controllo, attaccando il Cavaliere: “Sei un buffone e un bugiardo“.

Dopo lo scontro tra Gemma e Isabella, tocca a Ida Platano

Anche Ida Platano a Uomini e Donne ha raccontato le sue vicende amorose, dopo la lite tra Gemma Galgani e Isabella Ricci. Nella prima puntata, Graziano, era sceso per corteggiare Ida Platano e la Dama sembrava molto contenta.

Ma, improvvisamente ha deciso d’incontrare anche Marcello. La sua incertezza ha messo in confusione Graziano, che non ha più nemmeno capito se la Dama vuole frequentarlo.

In realtà non l’ha capito proprio nessuno. Tina Cipollari ha voluto sottolineare il cambiamento della Dama, dai pianti sconfinati per Riccardo Guarnieri a questa nuova intraprendenza: “Perlomeno fai le cose con calma“. Gianni Sperti, invece, ha appoggiato le scelte amorose di Ida Platano: “Meno male che ha ricominciato a vivere“.