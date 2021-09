Mara Venier presenta la nuova Domenica In: “Registrerò Amici, lo amo”, e lancia la frecciata a Francesca Fialdini

Programmi TV

Mara Venier è prontissima a tornare alla guida di Domenica In, la cui nuova edizione è stata presentata oggi in conferenza stampa. La conduttrice non sembra pronta a cedere il timore della trasmissione, che si rinnoverà con un parterre di ospiti di primo piano e approfondimenti sui temi dell’attualità. Intrattenimento sì, ma non mancano le polemiche, e mentre con Maria De Filippi è scontro solo di share per la concorrenza di Amici, più tesi i rapporti con Francesca Fialdini. Mara Venier non è riuscita a mantenere il sorriso solito a una domanda su Da noi… a ruota libera.

Mara Venier: nessuna rivalità tra Domenica In e Amici

Mara Venier continua a mantenere uno splendido rapporto con la collega Maria De Filippi, nonostante le due signore della tv si scontreranno presto con le rispettive trasmissioni.

È sfida domenicale tra Domenica In e Amici, ma la regina di Rai 1 non sembra essere preoccupata. “Maria De Filippi è una mia grande amica. Mi ha chiamato per dirmi che sarebbe andata per due puntate contro Domenica In. Che dire? Registrerò Amici. Perché è un programma che io amo e che seguo da anni“, ha dichiarato Mara Venier.

La conduttrice ha assicurato che lo guarderà appena tornata a casa: “È chiaro che quella di Maria è una corazzata. Vincerà lei. A questo punto io credo che sì, conta anche quello. Però, insomma, siamo due professioniste che fanno il proprio lavoro con passione e con cuore e questo è quello che conta“.

L’esperienza insieme a Maria De Filippi

Mara Venier d’altronde ha anche collaborato con Maria De Filippi e rispondendo a una domanda sulla possibilità di spostarsi al sabato sera, ha dichiarato: “No, non mi vedo molto, io devo stare seduta.

I reality possono essere divertenti. Ho fatto l’opinionista e mi sono divertita. Li ho fatti a Mediaset grazie a Maria De Filippi con Tu si que vales e poi all’Isola“. La conduttrice risponde inoltre che non sa cosa farà dopo Domenica In, ma che “ci deve essere un’idea giusta per me. Ci deve essere anima“.

Mara Venier gela Francesca Fialdini

In merito alla questione del programma di Francesca Fialdini, Da noi… a ruota libera, che non è mai stato presentato alla fine di Domenica In, Mara Venier lancia una frecciatina alla collega: “Non rispondo a questa domanda: io non amo le polemiche.

Le polemiche le fanno le altre“.

La stessa Francesca Fialdini aveva raccontato a CheTVfa.it di essere “ignorata” da Mara Venier, commentando: “Tendenzialmente a noi viene chiesto di lanciare chi viene dopo di noi, perché si fa rete, si fa squadra, si lavora tutti per la stessa rete, per la stessa azienda e però non è che ci può obbligare qualcuno no? Forse si dimentica“.