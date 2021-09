Star in the Star debutta su Canale5: Ilary Blasi alla conduzione della prima puntata. Cosa vedremo

Programmi TV

I dieci personaggi famosi sotto le maschere di Star in the Star sono pronte a strabiliare il pubblico con le loro interpretazioni dei grandi della musica. Chi si celerà dietro? Ilary Blasi ce lo farà scoprire.

Il nuovo show di Canale 5 solleverà il sipario il sipario della prima puntata nella prima serata di giovedì 16 settembre 2021. La conduttrice Ilary Blasi ed i misteriosi personaggi nascosti sotto le maschere che raffigurano dei grandi della musica sono pronti a debuttare ed a sfidare il pubblico nel tentativo di non svelare la propria identità. La trasmissione è pronta a mettersi alle spalle le critiche sollevate da chi lo paragona ad altre trasmissioni televisive di successo già viste ed è pronta a stupire pubblico e critica. Quello che c’è da sapere sulla prima puntata di Star in the Star e quali saranno le prime 10 maschere che si esibiranno.

Star in the Star contro le critiche: Ilary Blasi ed i misteriosi Vip pronti per la prima puntata

Parte giovedì 16 settembre in prima serata su Canale 5 il nuovo programma Mediaset dal nome Star in the Star e condotto dalla spumeggiante Ilary Blasi. Il format vedrà in gara dieci celebrità che cercheranno di camuffare la propria identità sotto altrettante maschere per impersonare di volta in volta un grande della musica nostrana ed internazionale senza farsi scoprire dal pubblico a casa e dalle giuria in studio.

A proposito della giuria, ad aiutare la conduttrice con il commento delle performance, ci saranno tra volti noti dal grande pubblico che sono l’attore romano Claudio Amendola, la cantante Marcella Bella ed il comico e presentatore Andrea Pucci, che avranno il compito di guidare anche le indagini per scoprire chi si cela dietro il personaggio misterioso.

Lo show ha già fatto parlare di sé per la coda polemica agitata dalle tante somiglianze con altri show di successo di casa Rai, e cercherà di scacciare via le critiche a priori che si sono mosse contro di lui con una messa in scena che promette spettacolo.

Star in the Star: le prime 10 maschere che si esibiranno nel programma

Tutto pronto per il debutto di giovedì 16 settembre con i Vip misteriosi pronti a lanciarsi nelle interpretazioni dei grandi della musica. Vediamo ora quali saranno le prime 10 maschere che il pubblico da casa si troverà di fronte durante la prima puntata senza sapere chi si nasconde dietro: