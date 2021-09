The Children Act – Il verdetto: trama e cast del film con Emma Thompson in onda su Rai3 giovedì 16 settembre

TV e Spettacolo

Nella prima serata di giovedì 16 settembre 2021 Rai3 manda in onda un intenso film che propone dei toccanti temi etici che appassioneranno, e faranno pensare, il pubblico sintonizzato. In The Children Act – Il Verdetto, in onda a partire dalle 21:20 sul terzo canale, arriva sul piccolo schermo in prima visione assoluta la storia di Fiona Maye, giudice dell’Alta Corte Britannica, e di Adam, adolescente malato di leucemia alle prese con il rifiuto di una trasfusione di sangue per motivi religiosi. Il film racconterà le fasi precedenti al verdetto che dovrà emettere il giudice partendo dall’incontro avvenuto tra i due protagonisti in ospedale, in deroga all’ortodossia professionale. La trama completa ed il cast della pellicola.

The Children Act – Il verdetto: il cast del film in onda su Rai3

The Children Act – Il verdetto (in lingua originale dal solo titolo di The Children Act) è un film del 2017, diretto da Richard Eyre, regista britannico qui all’ultima fatica professionale, e basato sul romanzo del 2014 dal titolo La ballata di Adam Henry, dello scrittore Ian McEwan.

Il giudice Fiona Maye ed il giovane Adam Henry sono i protagonisti di questa intensa storia che con il loro incontro cambierà per sempre. Il cast è composto da pochi attori che trovano in Emma Thompson l’interprete di punta. L’attrice nel corso di trent’anni di carriera si è affermata come una delle migliori della sua generazione ricevendo nel tempo ben 5 candidature ai Premi Oscar, vincendolo come miglior attrice per Casa Howard ed anche come sceneggiatrice per Ragione e sentimento.

The Children Act – Il verdetto: la trama del film

Fiona Maye è una giudice molto stimata ed apprezzata per il suo lavoro che affronta impegnandosi con anima e corpo fino a mettere in pericolo la sua storia d’amore con il marito Jack perché arrivata a trascurarlo.

Un giorno però la vita ed il lavoro le mettono di fronte la storia di Adam Henry, un giovane malato di leucemia e proveniente da una famiglia di Testimoni di Geova.

Per questo motivo infatti il giovano non vuole accettare una trasfusione di sangue che gli potrebbe salvare la vita. Così il giudice Fiona abbandona la sua etica professionale e si dirige all’ospedale dove il giovane si trova in cura e instaura con lui una profonda discussione che porterà il giovane a cambiare idea e la donna a rivedere alcune delle sue priorità.