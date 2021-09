Celeste Trussardi inizia la scuola, le reazioni sorprese dei compagni: “È la figlia di Michelle Hunziker”

Gossip

Celeste Trussardi ha iniziato la scuola e i suoi compagni hanno reagito con stupore all'idea di avere la figlia di Michelle Hunziker in classe: il suo racconto a Aurora Ramazzotti.

Quella che sta per terminare è stata la prima settimana di scuola in buona parte delle regioni italiane. Anche i figli dei vip sono tornati sui banchi e per alcuni di loro si è trattata della prima volta. Celeste Trussardi, la secondogenita di Tomaso e Michelle Hunziker ha iniziato le elementari e ha raccontato alla sorella maggiore la sua esperienza. Aurora ha condiviso con i fan le parole della bambina, che le ha confessato un particolare dettaglio.

Michelle Hunziker: il primo giorno di scuola della figlia Celeste

Michelle Hunziker è nota per la solarità e per l’ironia che la contraddistinguono e a quanto pare anche le sue 3 figlie hanno preso da lei queste caratteristiche.

Negli ultimi giorni, Aurora, la più grande e Celeste, la più piccolina, sono state protagoniste di un simpatico siparietto fra sorelle. Già in passato la figlia avuta dalla showgirl con Eros Ramazzotti aveva condiviso attimi di quotidianità con lei e Sole su Instagram, ma questa volta l’argomento della loro conversazione era molto speciale. La secondogenita di Michelle e Tomaso Trussardi ha infatti iniziato le scuole elementari e Aurora ha voluto registrare le sue emozioni da “primo giorno”.

“Come è andato il tuo primo giorno di prima elementare?“ ha domandato la Ramazzotti alla sorellina. “Benissimo. Mi sentivo la regina” ha risposto sicura la piccola, facendo sorridere la maggiore.

Celeste Trussardi e il primo giorno di scuola: “Tutti dicevano: ‘Sapete che Celeste è la figlia di Michelle Hunziker?!’”

Sorpresa nel sentire la risposta della sorella, Aurora le ha domandato il motivo della sua estrema gioia nella risposta. Proseguendo nel suo racconto, Celeste Trussardi ha riportato le reazioni dei suoi compagni quando l’hanno conosciuta.

“Tutti dicevano ‘Sapete che Celeste è a figlia di Michelle Hunziker?!” ha spiegato la bambina, ammettendo “però poi era anche una noia”.

Aurora Ramazzotti e il consiglio alla sorella sulla popolarità della madre Michelle Hunziker

Comprese a pieno le sensazioni provate dalla piccola Celeste nel sentire i compagni ripetere che lei era la figlia della Hunziker, Aurora ha fatto una confessione alla sorella. “Ti capisco sorella!“ ha esordito facendola ridere. “Ti capisco molto bene, ci sono passata anche io“ ha continuato. “Abituati– ha concluso con tono più serio- è una mondo duro là fuori, non è per tutti!”.