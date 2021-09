Gf Vip, la vita privata di Giucas Casella : dal figlio cresciuto da solo alla moglie Valeria Perilli

Grande Fratello

Nella lista ufficiale dei nomi dei concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip spunta anche quello di Giucas Casella. L’illusionista noto per le sue partecipazioni ai programmi televisivi di punta della tv italiana è pronto a mettersi in gioco in un nuovo reality. Molti ormai lo conoscono per la sua carriera, ma anche la sua vita privata ha numerosi aspetti interessanti. Dal figlio cresciuto praticamente da solo alla moglie sposata due anni fa: sono molti i dettagli a lungo tenuti nascosti.

Giucas Casella e il figlio James cresciuto da solo: la loro storia

Nelle prossime settimane, i fan del Grande Fratello Vip avranno modo di conoscere meglio Giucas Casella, che per anni ha lavorato in tv mantenendo il massimo riserbo sulla sua vita privata.

Quando era più giovane ha avuto una relazione di 7 anni con la modella inglese Carol Torr. Nel 1987, dal loro amore era poi nato James, che a quanto pare avrebbe vissuto a lungo solo con l’illusionista, senza vedere la madre, che nel frattempo si era allontanata da entrambi.

Dopo più di 30 anni trascorsi lontani dal figlio e dall’ex Carol aveva poi deciso di fare luce sulla loro storia.

“È stata una scelta di Giucas quella di crescere da solo il bambino, non era costretto a farlo” aveva osservato la modella in uno dei salotti di Barbara d’Urso. “Poteva aiutarmi e l’avremmo cresciuto insieme” aveva aggiunto.

Udite le parole dell’ex fidanzata, Giucas aveva immediatamente replicato duramente: “Perchè non lo hai cercato quando era piccolo?”.

Giucas Casella è diventato nonno: la dedica al figlio e al nipote prima del Grande Fratello Vip

James, il figlio di Giucas Casella e Carol Torr ha oggi 34 anni e come spiega Fanpage.it è diventato un medico.

Da qualche tempo, lui e la sua compagna sono diventati genitori, dando all’illusionista la gioia di fare da nonno al loro bambino.

Pochi giorni fa, Casella ha condiviso sul suo profilo Instagram un ultimo post prima di lasciare il social per entrare al Grande Fratello Vip. Giucas ha scelto un’immagine che ritrae proprio James e il suo bambino, accompagnata dalla scritta: “Voi sarete la mia forza“.

Giucas Casella e Valeria Perilli: la proposta di matrimonio in tv

Per anni Giucas Casella è stato fidanzato con Valeria Perilli, nota doppiatrice e annunciatrice televisiva.

Dopo un lungo tempo vissuto lontano dai radar del gossip, nel 2018 la coppia aveva deciso di prendere parte a Domenica Live. Proprio nel salotto della d’Urso aveva avuto luogo un romanticissimo episodio.

“Sai che non sono un grande oratore. Grazie per l’amore che hai dato a me e a James, per avermi aiutato a crescerlo e a farlo diventare uomo“ aveva esordito mostrandosi riconoscente nei suoi confronti. “Il nostro è un amore che ha superato le barriere del tempo, per questo motivo ho deciso di fare un passo importante” aveva aggiunto. “Mi vuoi sposare?” la dolce proposta sul piccolo schermo.