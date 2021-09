Simone Montedoro: la vita e la carriera dell’attore che partecipa a Tale e Quale Show 2021

Chi è

Simone Montedoro è un attore molto amato dai telespettatori delle reti Rai grazie alla sua partecipazione in svariate serie tv di successo della televisione pubblica come Don Matteo. Il romano sta per tuffarsi in una nuova avventura televisiva grazie alla scelta dell’amico Carlo Conti che lo ha voluto nel cast di concorrenti del conosciuto Tale e quale Show, dopo che si è fatto notare per le sue doti canore ne Il Cantante Mascherato. Tutto quello che c’è da sapere sulla vita e sulla carriera dell’attore.

La carriera di Simone Montedoro: dai primi film al successo nelle serie tv

Simone Montedoro è nato a Roma il 28 luglio del 1973 ed è un noto attore italiano che si destreggia abilmente tra televisione e cinema.

La sua carriera d’attore ha inizio a cavallo tra gli anni ’90 ed i primi del 2000 quando, dopo aver frequentato un prestigioso laboratorio di teatro della Capitale, compare in alcune famose serie televisive nostrano.

Dopo aver preso parte in ruoli minori a svariati film TV come Il centravanti è stato assassinato, L’avvocato Porta – Le nuove storie ed Il commissario, con il grande Massimo Dapporto; entra a far parte di alcune famose serie tv tra le quali citiamo Distretto di Polizia nelle stagioni 2 e 6 e l’apprezzata Un medico in famiglia 3.

Grazie alla partecipazione nel 2008 nella miniserie Ho sposato uno sbirro, viene scelto dalla come nuovo volto del capitano dei Carabinieri nella famosa ed apprezzata fiction Rai Don Matteo, interpretando l’amato Capitano Tommasi che gli dona la fama e lo consacra al grande pubblico.

Dal carattere divertente e giocoso Montedoro si è prestato abilmente anche in alcuni amati show di casa Rai condotti da Milly Carlucci come Ballando con le Stelle nell’edizione del 2017 e ne Il Cantante Mascherato del 2021; ed ora tornerà presto in tv al fianco di Carlo Conti a cimentarsi nuovamente nel canto andando ad interpretare i grandi della musica mondiale a Tale e quale Show.

Simone Montedoro: la vita privata dell’attore

Per quanto riguarda le relazioni nel corso degli anni gli sono stati attribuiti molti flirt, tra i quali citiamo quello con Manuela Arcuri. Ad oggi però conosciamo con certezza la donna che gli è al fianco da tanto tempo e stiamo parlando di Lara Carnevale, con cui ha avuto il suo primo figlio di nome Matteo e nato dall’agosto del 2014.