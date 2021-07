Dopo aver portato avanti senza sosta i provini di Tale e Quale Show, per Carlo Conti è arrivato il momento di ufficializzare le scelte per il cast della prossima edizione della trasmissione. Molti i rumors sulle prime scelte del conduttore e del suo staff ma oggi ci ha pensato direttamente Conti Conti a presentare i concorrenti del talent show attraverso il suo profilo Instagram, lasciandosi anche uno spazio per una sorpresa finale. Chi parteciperà al programma di Rai1.

Tale e Quale Show: il cast dei partecipanti

La data ufficiale dell’inizio del programma si avvicina a grandi falcate e Carlo Conti e la sua squadra stanno mettendo a punto l’intera edizione del programma che vedrà per l’undicesima volta dei personaggi Vip scelti per cimentarsi con le imitazioni dei grandi artisti della musica mondiale ed italiana.

Dopo le svariate voci sui nomi che erano dati come possibili partecipanti alla trasmissioni, ed anche quelle che vedevano da vicino la composizione della nuova giuria, ci ha pensato direttamente il conduttore toscano a svelare gli ultimi dubbi e ad ufficializzare il cast di Vip che parteciperà alla trasmissione.

Svariati concorrenti erano stati già anticipati sia dalle indiscrezioni in giro per la rete che dallo stesso Conti che aveva anticipato come facente parte del cast il comico napoletano Ciro Priello, componente dei The Jackal.

Oltre al simpatico artista vedremo sul palco di Tale e quale Show gli ex gieffini Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando, l’ex vincitore di Saranno Famosi Dennis Fantina, il comico Biagio Izzo, le storiche voci di Edicola Fiore composte da I Gemelli Guidonia, la nota showgirl Alba Parietti, la modella ed ex velina Federica Nargi, la figlia d’arte Deborah Johnson, e la cantante vincitrice della sezione Novità del 42esimo Festival di Sanremo Francesca Alotta.

Quando andrà in onda Tale e quale Show

Il progamma di successo tornerà su Rai1 per un ciclio imperdibile di venerdì insieme a Carlo Conti a partire dal 17 settembre 2021. In quella data vedremo quindi i 10 concorrenti in gara ai quali si aggiungerà un undicesimo nome del quale però non si sa ancora nulla ma che che stando alle parole del conduttore sarà una vera sopresa.