Continuano senza sosta i provini di Tale e Quale Show per Carlo Conti e la sua squadra, che vanno sempre alla ricerca di volti noti da inserire nell’undicesima edizione del format di successo di casa Rai. Dopo le recenti notizie che vogliono il cast già formato da 6 agguerriti concorrenti, continua a delinearsi sempre più in forma ufficiali l’insieme di imitatori che parteciperà alla prossima stagione del fortunato programma di Rai1.

Tale e Quale Show: le voci sui vip che prenderanno parte al programma

Questo periodo sembra essere particolarmente frenetico per Carlo Conti e la sua squadra di autori intenta ormai da qualche mese a delineare il cast completo della trasmissione che vedrà i partecipanti andare ad imitare i mostri sacri della musica italiana e non solo.

Le anticipazioni di Sorrisi e Canzoni avevano già dato per certo la scelta di 6 dei 10 concorrenti in gara ovvero gli ex gieffini Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli oltre al componente del gruppo comico dei The Jackal ovvero Ciro Priello, ai quali si aggiungono l’ex velina Federica Nargi ed la figlia d’arte Deborah Johnson, ai quali andrebbe aggiunta la vulcanica Alba Parietti.

In queste ore però, stando alle voci riportate da TvBlog, sembrerebbe che a questo cast parziale si stia per aggiungere un nome nuovo mai vociferato prima.

Sembra proprio che sia vicina all’ufficialità l’aggiunta di Francesca Alotta, cantante in voga negli anni ’90 grazie alla vittoria del contest dedicato ai giovani di Sanremo nel 1997 con lo storico brano Non amarmi insieme al cantante Aleandro Baldi. A lei si aggiungerebbe anche Dennis Fantina, che i fan dei reality ricordano per la partecipazione ad Amici, quando ancora si chiamava Saranno Famosi.

Tale e Quale Show: le voci sulla giuria

Come vi avevamo riportato poco tempo fa, sotto la lente di ingrandimento della produzione del programma sembra essere finita anche la giuria che rimarrebbe orfana dell’attore Vincenzo Salemme che sarà impegnato con dei suoi progetti cinematografici.

Ebbene voci riportano con sempre più insistenza il fatto che Cristiano Malgioglio sia ad un passo da diventare un nuovo giurato di Carlo Conti.