Da tempo ormai non si fa che parlare di Carlo Conti e della prossima edizione di Tale e Quale Show. Stando alle indiscrezioni che circolano intorno al fortunato programma di Rai1 sembra che oltre al cast di personaggi famosi che prenderà parte al format si stia anche per comporre la giuria che accompagnerà il conduttore nella nuova edizione. Ecco chi potrebbe lasciare il programma e chi invece potrebbe far parte della giuria a del talent del conduttore di punta di casa Rai.

La giuria si rivoluziona? Ecco le indiscrezioni

Le scelte importanti di Carlo Conti & Co. dovrebbero riguardare non solo i vip, ma anche la giuria che sembra indirizzarsi verso una svolta ed un cambio di componenti.

Ammesso che Loretta Goggi non dovrebbe lasciare il programma, la cantante è infatti l’unica ad essere sempre stata presente, gli attori e comici Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello dovrebbero invece salutare.

Stando alle indiscrezioni di TvBlog un papabile sostituto dei due comici possa essere il vulcanico Cristiano Malgioglio anche se non si esclude il ritorno in giuria di Christian De Sica, come nemmeno la presa in considerazioni di altri volti noti di Rai Pupo, Orietta Berti, Lillo o ormai il giudice provetto Frank Matano.

Tale e Quale Show prepara la nuova edizione: i concorrenti

L’undicesima edizione di Tale e Quale Show si sta avvicinando sempre più ed in prospettiva del suo debutto che si terrà venerdì 17 settembre 2021 si sta delineando tutto il cast che prenderà parte al programma sia per personaggi famosi in gara che per quel che riguarda la giuria che si siederà dietro il famoso tavolo dei giudici.

La squadra di Vip che si appresta ad imitare i cantanti più famosi della scena musicale mondiale sembra che sia quasi pronta ad essere svelata in maniera ufficiale. Ci sono state moltissime voci e indiscrezioni circa le prime sei celebrità che dovrebbero prendere parte al programma e che saranno affiancate dalle altre 4 scelte per il cast completo di 10 imitatori.

Le prime scelte sarebbero infatti ricadute su Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli oltre al componente del gruppo comico dei The Jackal ovvero Ciro Priello ai quali si aggiungono l’ex velina Federica Nargi ed la figlia d’arte Deborah Johnson insieme ad Alba Parietti che ha già confermato la sua presenza.

Non ci resta che attendere le comunicazioni ufficiali del programma che sveleranno le scelte attraverso i proprio canali ufficiali di Tale e Quale Show.