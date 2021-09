Adriana Volpe e la rottura con l’ex marito Roberto Parli: la verità della conduttrice a Verissimo

Programmi TV

Adriana Volpe è tornata protagonista in tv nel ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip, al fianco di Sonia Bruganelli. Se a livello lavorativo la soddisfazione è grande, nel privato della conduttrice aleggia ancora l’ombra dell’ex marito Roberto Parli. La coppia è scoppiata a inizio anno ma, in un’intervista rilasciata quest’oggi a Verissimo, la conduttrice svela ulteriori dettagli sulla rottura.

Adriana Volpe a Verissimo tra lavoro e privato

È un periodo di grande rivalsa per Adriana Volpe, tornata alla ribalta sul piccolo schermo nel ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip.

Nel reality condotto da Alfonso Signorini la conduttrice ricopre tale ruolo al fianco di Sonia Bruganelli, con la quale il feeling non sembra essere del tutto sbocciato. Nel corso delle prime puntate, andate in onda lunedì e venerdì sera, la Volpe si è subito fatta apprezzare attraverso giudizi secchi sui coinquilini, con la schiettezza che da sempre la contraddistingue.

Ma, se a livello professionale è tornato il sorriso sul suo volto, nel privato di Adriana Volpe qualcosa è andato storto.

A inizio anno, infatti, la conduttrice si è separata dall’ex marito Roberto Parli, con il quale si era sposata nel 2008. Pochi dettagli sono emersi circa la rottura del loro idillio d’amore. Ma è la stessa showgirl ad aggiungere ulteriori tasselli alla questione, intervenendo a Verissimo nel corso di un’intima intervista alla padrona di casa Silvia Toffanin.

Adriana Volpe e la separazione da Roberto Parli

Adriana Volpe spiega a Verissimo come le cose con l’ex marito stentavano a filare lisce, sino alla decisione di prendere strade divise. La conduttrice ne illustra il motivo, spiegando come l’uomo al suo fianco, nell’ultimo periodo, stava lentamente cambiando: “Ritrovarti dopo tanti anni di matrimonio e vedere che la persona accanto a te giorno dopo giorno cambia, non la riconosci più e prende una strada che non condividi e che non ti appartiene, è difficile.

È difficile perché all’inizio lotti con tutta te stessa. È come se avessi avuto una corda e vedevo lui che andava in una direzione e io cercavo in tutti i modi di tenerlo“.

La decisione di separarsi è maturata proprio a seguito di questa inconciliabilità di intenti, quando si sono resi conto che le loro vite stavano viaggiando su binari paralleli: “A un certo punto ti rendi conto che ti fai male e quindi l’unica cosa che puoi fare è aprire la mano e lasciarlo andare“.

Adriana Volpe sull’ex: “Una persona fragile, che ha dei problemi“

Il capitolo sulla loro separazione, tuttavia, si arricchisce di ulteriori dettagli. Adriana Volpe inizialmente spiega come Roberto Parli, dopo la rottura, abbia rilasciato dichiarazioni sulle quali la stampa si è subito fiondata. Ed è qui che la conduttrice alza i toni, spiegando come di mezzo ci sia la figlia della coppia, Gisele, da tutelare: “Il mio ex marito ha fatto dichiarazioni gravi e avuto una condotta inaccettabile, pensando che c’è una bambina di mezzo.

Io quello che dico è: mettetevi una mano sul cuore prima di ribattere certe cose“. E, riferendosi all’ex marito, lancia un appello: “In questo momento lui va protetto, è una persona fragile, che ha dei problemi e va protetto e rispettato“.

Oggi Adriana Volpe si ritrova a ricominciare una nuova vita, al fianco, come sempre, della piccola Gisele: “In questo momento è tutto sulle mie spalle ma ce la facciamo, siamo forti. È una bambina forte e io sono convinta che ci vorrà tempo, ma conquisteremo tutti e tre la nostra meritata serenità“.