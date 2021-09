Gossip

Dopo diverse indiscrezioni circolate nel corso dell’estate, Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, è stata confermata come opinionista al Grande Fratello Vip 6 e verrà affiancata da Adriana Volpe nella nuova edizione del reality. Secondo le indiscrezioni, tra le due sarebbero maturate già delle tensioni, e le voci sul presunto attrito si rincorrono nonostante nessuna delle due abbia proferito verbo sulla questione.

Sonia Bruganelli e Adriana Volpe: l’ombra della tensione prima del GF Vip

Secondo quanto riportato da Dagospia, e confermato da Davide Maggio, tra le due opinioniste del GF Vip, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, non correrebbe buon sangue.

Tensioni e dissapori si sarebbero registrati durante la prima cena con il cast del GF Vip a causa di una “probabile battutina sgradita”, si legge sul sito.

Ma ad alimentare questo gossip c’è una notizia svelata direttamente da DavideMaggio.it che parla di una lite tra la Bruganelli e la Volpe durante un servizio fotografico in vista del reality per Tv Sorrisi e Canzoni. A quanto afferma il giornalista, il motivo sarebbe legato alle gambe della Volpe.

“Il problema principale è la lunghezza delle gambe della collega. E così qualcuno ai piani alti ha già scommesso sulla durata della convivenza tra Anastasia e Genoveffa. Dicono che reggeranno poco. Pochissimo”. Ovviamente non ci sono conferme o smentite ufficiali su questi rumor che, se dovessero essere veri, potrebbero portare a sipari inaspettati nello studio del programma.

Sonia Bruganelli è la nuova opinionista del Grande Fratello Vip 6: un nuovo percorso inizio per la moglie di Bonolis

La sesta edizione del Grande Fratello Vip sta per iniziare: manca pochissimo alla messa in onda del programma su Canale 5, la cui prima puntata è prevista per il prossimo 13 settembre.

Sonia Bruganelli siederà sulla poltrona di opinionista insieme ad Adriana Volpe, dando così il via al suo nuovo percorso televisivo. In un post su Instagram, la moglie di Paolo Bonolis ha fatto sapere ai suoi follower che è pronta per la grande avventura: “Io ancora sento il fischio nelle orecchie e mi lacrimano gli occhi se questo è l’inizio…”. La frase è ironica o nasconde qualcosa di più?