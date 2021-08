Sonia Bruganelli sorprende tutti prima del Grande Fratello Vip e parla del suo “ritiro spirituale”: la foto

Gossip

Manca sempre meno al debutto di Sonia Bruganelli come opinionista del Grande Fratello Vip. La moglie di Paolo Bonolis è stata scelta insieme a Adriana Volpe per osservare e commentare quanto avviene all’interno della Casa più spiata d’Italia e dopo tanta attesa la sua avventura sta per avere inizio. Prima di tuffarsi a capofitto nel nuovo impegno lavorativo però Sonia ha deciso di prendersi un po’ di tempo per sé, organizzando una particolare uscita con le amiche più care.

Sonia Bruganelli in “ritiro spirituale”: la rivelazione prima dell’inizio del Grande Fratello Vip

Nelle ultime ore, Sonia Bruganelli ha pubblicato un nuovo post sul suo profilo Instagram.

L’immagine condivisa è un selfie, che la moglie di Paolo Bonolis ha scattato in compagnia di alcune tre sue amiche: Sabrina. Laganà, Laura Cremaschi e Cristina Mazzotta. Le quattro donne posano sorridenti guardando l’obiettivo della fotocamera e a giudicare dalla luce dell’immagine è probabile che sia stata scattata di sera. Sonia e le sue amiche sembrerebbero aver organizzato una serata per sole donne prima dell’inizio del nuovo impegno televisivo della futura opinionista del Grande Fratello Vip 6.

“Ritiro spirituale prima dell’inizio dell’avventura più assurda della mia vita…” commenta infatti la Bruganelli, riferendosi molto probabilmente al reality.

“A parte il matrimonio con Paolo Bonolis” aggiunge poi ironica, citando il marito. Quest’ultimo non ha ancora reagito pubblicamente all’ironia della moglie, né si è più esposto in merito alla sua partecipazione al reality come opinionista. Il conduttore ha infatti già chiarito mesi fa la sua opinione sul nuovo impegno televisivo della moglie.

Sonia Bruganelli e il selfie con le amiche nella serata “fra donne”

Nonostante la conferma ufficiale del Grande Fratello Vip sia arrivata solamente pochi giorni fa, la notizia che vuole Sonia Bruganelli come nuova opinionista del reality circola ormai dall’inizio dell’estate.

Paolo Bonolis, che ora tace sull’argomento, aveva espresso chiaramente la sua opinione sul nuovo impegno televisivo della moglie lo scorso giugno. “Se lo fa vuol dire che le piace farlo, son contento che lo faccia” aveva commentato parlando con Tommaso Zorzi nel formato Il Punto Z. “Non è un problema, lei lo fa e va là e io no!” aveva aggiunto, smentendo le voci di chi immaginava che lui dovesse approvare in qualche modo la sua scelta.

Qualche giorno più tardi, Bonolis aveva poi commentato ancora la notizia riguardante sua moglie sul suo profilo Instagram. Qui, con la sua solita ironia aveva scritto: “E mo’ so c***i tuoi Alfonso Signorini”.