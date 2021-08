Grande Fratello Vip, oltre a Adriana Volpe e Sonia Bruganelli anche due opinioniste “popolari”: le reazioni

Grande Fratello

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli saranno le nuove opinoniste del Grande Fratello Vip, ma non saranno sole. In queste ore è stato annunciato l'ingresso nel cast del reality anche di due "opinioniste dal divano di casa".

Sono ufficialmente iniziati i preparativi per la nuova edizione del Grande Fratello Vip. In queste ore, sul profilo Instagram del reality è stato rivelato il nome della prima concorrente in gara. Il settimanale Chi ha invece diffuso una curiosa rivelazione sulle opinioniste scelte per quest’anno. Adriana Volpe e Sonia Bruganelli non saranno le sole chiamate a esprimere il loro parere sui concorrenti.

Grande Fratello Vip: le prime conferme ufficiali

Dopo qualche mese di inattività, il profilo Instagram del Grande Fratello Vip è tornato a pubblicare nuovi post. Nelle ultime ore, la produzione del reality ha diffuso le prime conferme ufficiali sulla nuova edizione del programma, a cominciare dal nome di uno dei concorrenti scelti.

“Katia Ricciarelli è la prima concorrente ufficiale della sesta edizione di #GFVIP!” si legge infatti sull’account a commento di uno scatto che ritrae proprio la cantante.

Oltre a questa però, nel “pentolone” di Alfonso Signorini bollono già altre novità e non riguardano solamente i vip in gara. Fra i nuovi ingressi nel programma infatti, vi sono anche quelli delle due opinioniste scelte per la sua sesta edizione. “Imprevedibile, sincera, vera… sarà la spina nel fianco dei nostri VIPPONI“ scrive l’account del Gf prima di annunciare il nome di una delle due nuove opinioniste.

“Sonia Bruganelli è una delle opinioniste di questa edizione di #GFVIP!” aggiunge ufficialmente.

Sonia non sarà la sola bionda chiamata a giudicare il percorso dei concorrenti al Gf Vip. Come è ormai noto, con lei ci sarà anche Adriana Volpe che viene definita così: “Pungente, attenta, astuta…Quando colpisce, può fare molto male!”.

Grande Fratello Vip, le opinioniste saranno 4: la novità

Benché sui social del Grande Fratello Vip non sia ancora stato dichiarato nulla, sull’ultimo numero del settimanale Chi è stata diffusa una rivelazione molto interessante sul reality di Alfonso Signorini.

“Accanto alle nostre due opinioniste ufficiali, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli- rivela il capo progetto del programma Andrea Palazzo- avranno un piccolo spazio anche due opinioniste molto pop, prese direttamente dal divano di casa“. Non due volti già noti dunque ma “due spettatrici appassionate di reality, che conoscono bene il programma e si appassionano a tutte le dinamiche possibili”.

Palazzo ha già annunciato che si tratterà di “due voci decisamente ‘fuori dal coro‘”. Tutte e quattro le opinioniste staranno comunque chiamate a confrontarsi fra di loro, o almeno ciò è quanto promette il capo progetto del Gf.

“Faranno da contro canto alle versioni ufficiali nella nostra arena di discussioni e di confronti“ ha infatti spiegato. “Siamo quasi oltre i social, è la tv che fa un giro su se stessa e torna nello studio con gli occhi del pubblico da Casa” ha commentato infine.

Non appena diffusa la notizia sulle nuove opinioniste chiamate a offrire il loro contirbuto al Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli ha voluto esprimere il suo parere in merito.

La moglie di Paolo Bonolis ha quindi condiviso uno stralcio d’articolo sul suo profilo Instagram, accompagnandolo con le sue considerazioni. “Al Gf Vip due opinioniste che arrivano…dal divano di casa: lo rivela Andrea Palazzo in esclusiva a Chi” titola il pezzo.

“Ma anche io arrivo dal divano di casa“ commenta ironica Sonia. “Vestita elegantissima– precisa- ma da lì arrivo!!”. “Saremo in tre!“ aggiunge riferendosi a lei e alle due opinioniste non-vip. “Povera Adriana Volpe“ conclude sarcastica.

Adriana Volpe non ha ancora commentato direttamente la notizia dell’arrivo di altre due opinioniste che affiancheranno lei e la Bruganelli. Per il momento infatti, la conduttrice si è limitata a parlare della nuova avventura televisiva, dichiarando: “Aspettando l’inizio della nuova edizione del GF, sono felicissima“.