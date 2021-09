Gossip

L'attrice ed ex Miss Italia Miriam Leone ha detto sì: si è sposata oggi assieme al compagno Paolo Carullo e su Instagram ha pubblicato la prima foto con l'abito da sposa

Miriam Leone ha detto sì: l’attrice ha pubblicato sul suo profilo Instagram il primo scatto del matrimonio avvenuto oggi, 18 settembre, assieme al compagno Paolo Carullo. I due si sono giurati amore in Sicilia, terra dove è nata e cresciuta l’ex Miss Italia.

Miriam Leone si è sposata: il primo scatto con il velo da sposa

La notizia era trapelata nelle scorse ore, nonostante l’evento sia stato tenuto in gran segreto: Miriam Leone e Paolo Carullo si sono sposati. La coppia ha detto il fatidico sì a Scicli, piccolo paesino in provincia di Ragusa noto anche per essere stato il set delle riprese del commissario Montalbano.

Qui si trova anche il Santuario di Santa Maria La Nova, un luogo magnifico per un matrimonio come dimostra la scelta dell’attrice e Miss Italia 2008 Miriam Leone.

Sul suo profilo Instagram ora è apparsa la prima foto da sposa: coperta da un leggero vero finemente ricamato, Miriam Leone mostra una parte del suo abito da sposa scelto per il matrimonio con Paolo. Nella didascalia, ha scritto la data, il luogo e un “NI MARITAMU” (Ci siamo sposati) che dimostra tutto il legame dell’attrice con il territorio in cui è nata.

Miriam Leone, chi è il marito Paolo Carullo con cui si è sposata oggi a Scicli

La notizia del matrimonio di Miriam Leone e Paolo Carullo era stata in qualche modo anticipata dal post di un assessore del paesino del ragusano, che annunciava l’evento su cui erano al lavoro da 13 mesi e che ci sarebbero state modifiche alla viabilità del centro storico. La coppia è estremamente riservata, ma qualcosa in questo tempo è comunque riuscito a filtrare. Miriam Leone e Paolo Carullo sono insieme due anni: lui è un imprenditore e musicista originario della Sicilia e le fonti riportano che le intenzioni di matrimonio risalgono già all’anno scorso.

L’attrice aveva smentito con forza i rumor del passato, affermando inoltre che le voci avevano fatto rimanere molto male le zie siciliane, che avevano pronto da anni il corredo.

Pochissime le foto dei due catturate dai paparazzi, ma non è escluso che dopo quella dell’abito da sposa Miriam Leone ora pubblicherà anche qualche momento delle nozze con Paolo. Ai fan non restare che tenere controllato il profilo Instagram dell’attrice e sperare che voglia condividere qualcosa di più.