Il nuovo amore di Miriam Leone ha un volto ed un nome. Il nome è quello di Paolo Carullo, finanziere e musicista, ed il volto è quello apparso su alcune recenti foto scattate da Chi, che mostra l’attrice in compagnia del compagno, in barca, sul lago di Como.

Le foto sul lago di Como

Qualche tempo fa si era parlato addirittura di fiori d’arancio, ma l’attrice aveva smentito l’ipotesi: il matrimonio di Miriam Leone era solo una bufala ma l’uomo c’era davvero. L’aveva detto lei stessa: “Niente matrimonio ma questa persona c’è”.

Oggi lo vediamo in tutto il suo splendore su una barca, sul lago di Como, mentre scatta delle foto alla sua compagna di viaggio, bellissima in un abito giallo, bianco e nero.

Le foto pubblicate da Chi

Lei, dal canto suo, è sempre stata riservatissima e dunque non ha ancora pubblicato foto ufficiali della coppia, ma l’intesa tra i due è chiara.

Chi è Paolo Carullo, fidanzato di Miriam Leone

Paolo Carullo non è solo l’affascinante associate partner di Aliante Partners, forte di una laurea in economia e finanza. Da quando era giovane suona in un gruppo fondato con alcuni amici, gli Apple Jacks, ed il gruppo suona tuttora nei locali, ed ha anche un nuovo disco in arrivo.

Pare che Carullo abbia incontrato Miriam Leone nel Capodanno del 2018, ma della relazione dei due si sa ben poco: finora si sa che sarebbero stati in Marocco insieme e che i due passino molto tempo l’uno a casa dell’altro.

Miriam Leone, ex fidanzati: da Boosta a Matteo Tartari

Miriam Leone ha avuto altri fidanzati famosi, ma sono due le sue relazioni passate più importanti.

Una è quella con Davide Di Leo (Boosta dei Subsonica), con il quale ha avuto una relazione di 4 anni. L’altra è durata un po’ meno ed è stata con l’attore Matteo Tartari.

Approfondisci:

Tra Miriam Leone e Paolo Carullo c’è del tenero? L’indiscrezione

Miriam Leone allontana le voci sul matrimonio: “Non vedo ancora l’anello”