L’attrice ed ex Miss Italia Miriam Leone non pensa di sposarsi a breve. La popolare attrice siciliana avrebbe smentito l’indiscrezione del settimanale Chi, che suggeriva una data di nozze imminente per lei e il suo compagno, Paolo Cerullo. La Leone, dopo una relazione di 4 anni con il cantante dei Subsonica Boosta, in passato è stata sentimentalmente accostata a Pif, e fotografata in atteggiamenti intimi con l’attore Matteo Martari, ma senza poi impegnarsi in una relazione stabile.

Le indiscrezioni sul matrimonio

Miriam Leone e Paolo Cerullo hanno sempre mantenuto il massimo riserbo, e non esiste nessuna foto che li ritrae insieme.

Paolo Cerullo è un musicista milanese e non ha profili social pubblici. L’indiscrezione di Chi, riportata da numerose fonti, parlava di nozze imminenti per l’attrice, e sarebbe stata supportata da un post pubblicato su Instagram in cui teneva in mano dei fiori.

In un altro post in cui l’attrice appare senza veli, ha descritto il suo ideale di amore. “’Avrei voluto sentirmi scabro ed essenziale’ scriveva Montale, ed io aspiro all’essenziale, dopo una vita di complicazioni”, scrive la Leone. Poi continua: “L’amore probabilmente è l’essenziale, in ogni sua forma; cercate di praticarlo e cercarlo dentro voi stessi” ha scritto, aumentando i sospetti sulle nozze.

La smentita sul matrimonio

Poche ore dopo l’uscita delle voci sul matrimonio, che si sono rapidamente diffuse, Miriam Leone ha però prontamente smentito. L’attrice, popolare per la sua partecipazione alle miniserie di Sky 1992, 1993 e 1994, ha nuovamente affidato a Instagram e ad una storia, riportata da numerose fonti, le sue parole.

Nella stessa, mostra una mano sinistra spoglia di qualsiasi anello, sullo sfondo il mare e scrive: “Ragazzi leggo di news che dicono che starei per sposarmi… ma io non vedo ancora l’anello!

Quindi no, per il momento non mi sposo”.

Il ritorno alla semplicità vissuto in quarantena

Miriam Leone, vincitrice di Miss Italia nel 2008, nel post in cui appare senza veli ne ha approfittato anche per raccontare il periodo di quarantena ed elogiare il senso di libertà femminile. “In questi mesi sono tornata ad una sorta di stato di natura gentile, lontano da trucchi e parrucchi (che amo dalla nascita e sempre comunque amerò suppongo)“.

“Ma mi sono sentita libera – ha aggiunto la Leone – libera di non dover sembrare a posto a tutti i costi, selvatica, senza un filo di trucco, senza mascara, come in questa foto, libera di non apparire perfetta, nessuno lo è, nemmeno io ve lo assicuro”.

