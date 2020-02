Nelle ultime ore, diversi siti, compreso quello di Sky Tg 24, stanno diffondendo la notizia secondo la quale tra Miriam Leone e il musicista e performer Paolo Cerullo ci sarebbe del tenero. Pare infatti che l’attrice abbia soggiornato a casa dell’artista, a Milano. Tanto è bastato per scatenare il gossip: Paolo Cerullo è il nuovo fidanzato di Miriam Leone?

Miriam Leone e Paolo Cerullo: l’indiscrezione

Miriam Leone è una delle attrici italiane più talentuose dello star system del Bel Paese ma, nonostante sia così famosa, della sua vita privata si sa ben poco. Tuttavia, secondo le indiscrezioni circolanti nelle ultime ore, Miriam Leone avrebbe una relazione con Paolo Cerullo, musicista e performer.

Stando a quanto si legge su diversi siti, nel corso della Milano Fashion Week, Miriam Leone avrebbe dunque trascorso alcuni giorni insieme a Paolo Cerullo. C’è chi scrive che l’ex Miss Italia abbia soggiornato proprio a casa dell’artista. Tuttavia, non c’è alcuna conferma ufficiale da parte dell’attrice che ha dato il volto all’affascinante personaggio di Eva Kent nel nuovo Diabolik e alla bellissima Veronica Castello nelle serie televisive 1992, 1993 e 1994.

La vita privata di Miriam Leone

Miriam Leone ha sempre mantenuto la massima riservatezza sulla sua vita privata. Per circa 4 anni, l’attrice è stata legata a Davide Dileo, in arte Boosta, tastierista del gruppo Subsonica, dj e produttore discografico.

Dopo la rottura con il musicista, si era diffusa un’indiscrezione secondo la quale ci fosse del tenero tra lei e Pif, con cui ha lavorato sul set del film In guerra per amore, girato proprio dal conduttore e scrittore siciliano. La notizia era poi stata smentita dalla stessa attrice. Secondo indiscrezioni, adesso, l’attrice avrebbe dunque ritrovato l’amore con Paolo Cerullo. Dell’artista però si sa poco e non sembrano esserci in circolazione, sui social e sul web, sue fotografie. Non resta dunque che attendere eventuali smentite o conferme da parte dei diretti interessati.

