Grandi emozioni per Orietta Berti a Verissimo. In studio, due sorprese la lasciano senza parole, visibilmente commossa per un gesto del tutto inaspettato

Orietta Berti senza parole nella prima puntata di Verissimo: la cantante è stata protagonista di un inaspettato sipario in diretta e non ha nascosto il suo stupore. Per lei, reduce dal grande successo del tormentone estivo Mille, in studio si sono presentate due persone che mai avrebbe immaginato di incontrare davanti alle telecamere di una trasmissione, e il gesto inaspettato ha scatenato un’ondata di emozione.

Orietta Berti senza parole a Verissimo: “Ho il cuore in gola“

“Ho il cuore in gola, non me l’aspettavo“: così Orietta Berti, in preda a una palpabile emozione velata di stupore, ha commentato la sorpresa ricevuta poche ore fa negli studi di Verissimo, durante la diretta del format.

Ospite di Silvia Toffanin, la cantante si è trovata di fronte due persone speciali che mai avrebbe pensato di incontrare davanti alle telecamere. Si tratta della nuora, Lia, e della nipotina Olivia, arrivate in trasmissione per salutarla, presentandosi per la prima volta davanti a milioni di italiani.

Orietta Berti ha provato a spiegare il suo amore di nonna ai microfoni del programma: “Quando hai figli vuoi bene, ma quando hai nipotini ti sembra di volergli ancora più bene.

Non so se è l’età, hai una dolcezza, una tenerezza e uno sguardo in più per loro. È una gioia“.

Orietta Berti sulla cresta dell’onda, le parole di Fedez sulla scelta per Mille

Durante la trasmissione, anche Fedez ha voluto fare una sorpresa a Orietta Berti con un videomessaggio in cui ha spiegato la genesi della loro collaborazione nel singolo Mille, in trio con Achille Lauro. “Perché ho scelto Orietta per Mille? La canzone l’avevamo scritta con amici prima di Sanremo. Quando eravamo a Sanremo, e abbbiamo visto Orietta scendere dal palco e cantare la sua canzone, abbiamo pensato che fosse perfetta per questo brano.

Ciao Orietta, chiamami che non ci sentiamo da un po’“.