Umberto Tozzi contro Orietta Berti, andata e ritorno: l’artista replica alle critiche del collega che aveva liquidato come “ridicola” la sua collaborazione con Fedez e Achille Lauro nel tormentone dell’estate Mille. Per la cantante non c’è alcun dubbio in materia: “Meglio far ridere che far piangere“, e rivela il motivo del suo essere orgogliosa del percorso intrapreso vicino ai giovani della musica italiana.

Orietta Berti, l’affondo contro Umberto Tozzi dopo le critiche

Non è trascorso troppo tempo dal ruvido commento di Umberto Tozzi su Orietta Berti, Fedez e Achille Lauro, ma a favore di cronache spunta un affondo da parte della cantante dopo il successo del loro brano Mille.

Qualche settimana fa, infatti, nel corso di un’intervista su Rolling Stone, nel rispondere a una domanda su cosa pensa delle collaborazioni tra vecchi e nuovi volti della musica, Tozzi non aveva mostrato esitazione: “Sono ridicoli“.

Un parere senza filtri che tocca anche un’altra collega famosa, Ornella Vanoni, impegnata con Colapesce e Dimartino nel pezzo intitolato Toy Boy. Dalle colonne del settimanale Gente, Orietta Berti risponde per le rime e con altrettanta sicurezza, con un pensiero poi ribadito anche in alcune dichiarazioni a Confidenze: “Meglio far ridere che far piangere“.

Orietta Berti stronca la polemica: “Sono fiera“

Al settimanale Gente, Orietta Berti ha sottolineato di non sentirsi affatto “ridicola” nella sua veste di regina dell’estate al fianco di volti giovani come Fedez e Achille Lauro, anzi. La sua prospettiva sull’avventura artistica che l’ha vista incassare ampi consensi appare quanto mai nitida: “In questo momento così difficile per tutti, riuscire a portare un po’ di leggerezza e allegria tra la gente è un’azione preziosa.

E io ne sono fiera. Sono orgogliosa di aver collaborato con Fedez e Achille Lauro“.

La sorpresa di Fedez e Achille Lauro per il compleanno di Orietta Berti

Orietta Berti ha svelato anche un piccolo aneddoto dietro le riprese del videoclip di Mille. Nel giorno del suo compleanno, il 1° giugno scorso, la cantante ha ricevuto una piacevole sorpresa da Fedez e Achille Lauro che, per l’occasione, le hanno fatto portare una torta sul set. “Mi chiamavano regina“, ha affermato Orietta Berti, tracciando un bilancio più che positivo della sua esperienza insieme a loro.