Beatrice di York è mamma! È arrivato un nuovo Royal Baby è la Regina Elisabetta è bisnonna da record

Cronaca dal Mondo

Beatrice di York era in attesa del suo primo figlio. Nel 2020 le nozze con l'italiano Edoardo Mapelli Mozzi. La Regina Elisabetta è nonna bis per la 12esima volta

Beatrice di York è diventata mamma! La famiglia reale accoglie un nuovo Royal Baby. La notizia è stata divulgata oggi, ma la nuova arrivata è nata lo scorso sabato. Beatrice è la primogenita del prince Andrea, duca di York e di Sarah Ferguson. Mamma e figlia stanno bene e ora la Regina Elisabetta si godrà la 12esima pronipote, battendo un nuovo record.

Beatrice di York è diventata mamma

Beatrice di York è diventata mamma di una bellissima bambina. La piccola è stata accolta dalla principessa e dal marito, Edoardo Mapelli Mozzi, lo scorso sabato, ma solo oggi sui canali ufficiali di Buckingham Palace è stato divulgato il comunicato ufficiale sulla lieta notizia.

Come si legge nel post accompagnato da una foto di nozze della coppia: “Sua Altezza Reale la principessa Beatrice e il Signor Edorard Mapelli Mozzi sono lieti di annunciare l’arrivo di loro figlia, sabato 18 settembre 2021 alle 23.42 al Chelsea Westminster Hospital di Londra. La piccola pesa 2,77 kg. I nonni e i bisnonni della bambina sono tutti stati informati e sono deliziati dalla notizia. La famiglia vuole ringraziare tutto lo staff medico per le ottime cure rivolte”.

Che titolo avrà la figlia di Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi

Essendo la 12esima pronipote della Regina Elisabetta, alla nuova arrivata (salvo indicazioni diverse da parte della sovrana) non spetterà il titolo di Sua Altezza Reale come la mamma, né quello di principessa. Sarà però contessa, ereditando il titolo dal papà Edoardo Mapelli Mozzi, figlio del conte Alessandro Mapelli Mozzi.

L’ultima apparizione pubblica di Beatrice di York

La principessa Beatrice ha vissuto la gravidanza con la massima serenità, presenziando fino all’ultimo ad eventi benefici e non solo.

Proprio durante una delle ultime apparizioni la principessa era stata immortalata in teneri scatti rinominati “Prove da mamma”. È accaduto durante una festa tenuta dall’associazione benefica Forget Me Not, con la quale la principessa Beatrice collabora dal 2012, che da assistenza alle famiglie più bisognose durante la gravidanza e la nascita di un bambino.