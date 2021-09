Un posto al sole, anticipazioni delle puntate della soap da lunedì 20 settembre a venerdì 24 settembre

Serie TV - Fiction

La trama delle puntate della soap di Napoli che va in onda su Rai3 da lunedì 20 settembre. I telespettatori scopriranno di più su chi sia stata a ridurre in quel modo la povera Susanna.

Un posto al sole continua a fare compagnia agli affezionati spettatori prendendo posto nello storico preserale di Rai3. Le nuove puntate della soap per questa settimana andranno in onda a partire da lunedì 20 settembre 2021, con l’appuntamento fissato come al solito ogni giorno a partire dalle ore 20:45 sul terzo canale, e continueranno ad accompagnare gli affezionati telespettatori fino al venerdì. Cosa succederà nelle puntate di questa settimana che forse sveleranno chi ha ridotto in quello stato Susanna.

Un posto al sole: le anticipazioni delle prossime puntate

Dopo le vicende di Un posto al sole della scorsa settimana, andiamo al sodo con le puntate che vanno da lunedì 20 settembre a venerdì 24 settembre con la situazione della salute di Susanna che finalmente sarà ad una svolta nel capire chi l’abbia ridotta in quelle condizioni.

Franco e Niko saranno i primi a voler fare chiarezza.

Un posto al sole: le anticipazioni di lunedì 20 settembre

Mentre i medici non sciolgono la prognosi di Susanna, che resta in coma indotto, si apprende sempre di più che i sospetti della polizia vanno tutti nei confronti di Renato.

Intanto Silvia approfitta degli impegni di Michele, alle prese con il nuovo libro, e ne approfitta per tenere nascosta la sua altra vita.

Un posto al sole: le anticipazioni di martedì 21 settembre

Franco e Niko si spenderanno per scoprire la verità nel tentativo di scagionare Renato e la sua traballante posizione, con i due che saranno impegnati in delle indagini fai da te verso la verità. Giulia cercherà di stare al fianco di Adele nel brutto momento che sta vivendo mentre Silvia non sa cosa fare per scegliere tra Giancarlo e Michele.

Un posto al sole: le anticipazioni di mercoledì 22 settembre

Franco è un passo dal dimostrare l’innocenza di Renato dato che è venuto a scoprire una importante informazione che lo scagionerebbe del tutto. Michele e Silvia sono alle corde per il loro rapporto, tanto che la donna metterà altra carne sul fuoco dimenticandosi di un evento del marito che lo manderà su tutte le furie.

Un posto al sole: le anticipazioni di giovedì 23 settembre

Le caparbie indagini di Niko stanno facendo luce su chi ha veramente aggredito Susanna, con Adele che inizia a guardare con sospetto Mauro. Nel mentre Roberto cerca di recuperare il rapporto con Marina senza che la donna si fidi del tutto, Serena è disperata per Filippo che ha mantenuto i contatti con Viviana.

Un posto al sole: le anticipazioni di venerdì 24 settembre

Adele è combattuta se rivelare la sua frequentazione con Mauro alla luce del fatto che l’uomo potrebbe essere coinvolto nell’aggressione a Susanna, dato che la donna non lo aveva molto in simpatia. Per Serena non ha fine l’agonia del vedere andare via Filippo, tanto che disperata per il suo legame con Viviana cercherà di trovare conforto in Marina.