Gossip

Neppure 24 ore dopo il messaggio misterioso pubblicato da Antonella Mosetti contro Aldo Montano, arriva una nuova frase sibillina a infittire il “giallo” sul loro passato insieme. Il campione è in gioco al Grande Fratello Vip 6, e dopo la sorpresa della sorella Alessandra nella Casa, è esploso il caso su Instagram. Il pubblico si interroga su cosa si celi dietro il presunto alone di veleno sulla faccenda.

Antonella Mosetti torna all’attacco su Aldo Montano mentre è al GF Vip 6

Poche ore dopo il dardo al veleno scoccato sui social all’indirizzo del suo ex, Aldo Montano, Antonella Mosetti torna all’attacco e lo fa con una “precisazione” che, però, non risolve per intero il giallo apertosi durante la diretta del GF Vip 6 di ieri.

Alcuni hanno criticato le affermazioni di Antonella Mosetti sul concorrente, accusandola di voler sfruttare l’onda mediatica del reality per godere di luce riflessa. L’ex volto di Non è la Rai ha deciso di replicare con un altro messaggio dai contorni sibillini, sempre relativo alla sua presa di posizione contro Montano: “La gente scrive e commenta cose che non sa!!!

Non mi serve nessuno per apparire, a differenza di molti parlo perché ci ho vissuto 7 anni…“.

Instagram story di Antonella Mosettii

Antonella Mosetti contro Aldo Montano su Instagram: il primo messaggio misterioso

Il nuovo sfogo di Antonella Mosetti segue quanto accaduto sui social durante la diretta del Grande Fratello Vip 6 di ieri, 20 settembre, in prima serata su Canale 5. La ex compagna di Aldo Montano ha pubblicato un commento dal profilo tagliente sul concorrente del reality tra le sue Instagram Stories, scatenando un vero e proprio vortice di interrogativi sul loro passato.

“Solo io so davvero chi sei… una persona ‘ora’ meravigliosa!!!!! Anche merito mioooo“. Con queste parole, velate di fastidio, Antonella Mosetti ha incorniciato il tenero sipario andato in scena tra il campione e la sorella Alessandra Montano, entrata nella Casa per fargli una sorpresa e rivolgergli un pensiero di affetto e stima. In tanti si chiedono se nella prossima puntata il concorrente potrà conoscere quello che accade fuori dalle mura di Cinecittà, magari con un faccia a faccia tra ex per scoprire cosa bolle esattamente in pentola…