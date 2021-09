Gabby Petito, chi è la blogger di viaggi ritrovata morta in una foresta. Sognava di vivere sempre in viaggio

Chi è

Gabby Petito è la blogger di viaggi e influencer ventenne scomparsa e ritrovata morta in una foresta in Wyoming. Gabby era in viaggio con il fidanzato, che ora risulta scomparso

Gabrielle, Gabby, Petito è stata una influencer, youtuber e blogger di viaggi conosciutissima tanto negli Stati Uniti quanto nel mondo. Giovanissima, Gabby Petito aveva dedicato la sua vita ai viaggi e proprio durante uno di questi ha perso la vita in circostanze misteriose e tutt’ora al vaglio degli inquirenti. Petito infatti era in viaggio con il fidanzato Brian Laundrie, anche lui influencer, per il progetto #vanlife ovvero il tour dell’area Ovest degli Stati Uniti in van. Poco prima della scomparsa di Petito la coppia è stata fermata dalla polizia dello Stato dello Utah, in quella circostanza le telecamere di servizio hanno ripreso la giovane sconvolta e in lacrime dopo una lite con il fidanzato.

Dal 30 di agosto di Gabby Petito si sono perse le tracce, il 19 settembre le autorità hanno confermato che i resti umani ritrovati nella foresta del Wyoming erano quelli di Gabby. Intanto si cerca anche il fidanzato, che risulta scomparso dopo il suo interrogatorio. Chi era però Gabby Petito e perché la sua morte ha sconvolto gli Stati Uniti (e non solo).

Gabby Petito e il sogno di viaggiare per sempre

22 anni, bionda occhi chiari e dei pesci.

Gabby Petito amava i viaggi e i sogni ad occhi apertI; negli ultimi giorni sono state tantissime le persone che l’hanno ricordata per la sua vivacità e solarità. “Era sempre solare, ogni volta che qualcuno la incontrava non poteva non amarla” ha raccontato un’amica, Nikki Passannantem, all’Indipendent.

“Sognava di vivere una vita da nomade, sempre in viaggio” ha aggiunto, anche la madre ha detto lo stesso, “Il suo sogno era girare il Paese in van“. Nata il 18 marzo 1999, figlia di Joe e Nichole Schmidt, cresciuta a Long Island (New York) Gabby Petito è stata sempre incoraggiata dalla famiglia a seguire i suoi sogni, anche quando durante il college ha aperto il suo canale youtube, il sito e un account Instagram seguito da 930mila followers.

La relazione con Brian Laundrie

Nel 2019 Gabby Petito ha iniziato la sua storia con Brian Laundrie, anche lui influencer, di un anno più grande. I due si conoscevano già dai tempi della scuola, ma hanno iniziato a frequentarsi come coppia solo quell’anno. Nel luglio 2020 Brian Laundrie le ha poi fatto la proposta di nozze che Gabby ha accettato con grandissimo entusiasmo.

Ora Brian Laundrie risulta scomparso e al suo nome è accompagnata la dicitura Person of Interest- persona di interesse dopo essere scomparso immediatamente dopo un interrogatorio con la polizia. Tra gli ultimi avvistamenti di Gabby e Brian insieme c’è stato quello di una lite che ha richiesto l’intervento della polizia. Intorno alla figura di Brian sono diversi i punti oscuri ancora da chiarire, come quello che riguarda il suo essersi rifiutato di riferire alla polizia l’ultima volta che ha visto Gabby.