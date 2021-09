GF Vip, Gianmaria Antinolfi contro Soleil Sorge: “Mi devono far contattare gli avvocati che la querelo”

Grande Fratello

La notte dopo la terza puntata del Grande Fratello Vip è stata piuttosto burrascosa all’interno della “casa più spiata d’Italia”. Una volta salutato Alfonso Signorini, fra i coinquilini è scoppiata una vera e propria bomba. In particolare sono stati Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi a creare il caos nel reality. Dopo un’intensa lite è spuntata anche la minaccia di querela.

Grande Fratello Vip, Soleil Sorge accusa Gianmaria Antinolfi di stalking

Soleil Sorge e Gianamria Antinolfi sono fra i concorrenti del Grande Fratello Vip che si conoscevano già da prima dell’inizio del programma.

I due si sono infatti ritrovati nella casa, dopo che in passato erano stati coinvolti in un flirt intenso. “Sono stato innamorato di Soleil“ aveva infatti dichiarato lui, “ma lei mi ha sempre detto di non volere una relazione” aveva aggiunto dispiaciuto. Di tutt’altro avviso è apparsa invece Soleil, che senza mezzi termini nelle ultime ore è arrivata a definirlo “pesante“, addirittura “al limite dello stalking“.

L’imprenditore napoletano non ha affatto gradito le accuse mosse dalla sua ex fiamma e nelle ultime ore ha reagito furibondo alle sue parole.

“Ma stai scherzando? Ti ho trattata da principessa, ho fatto tanto per te e non ti permettere” le sue parole, riportate da biccy.it. “Sta usando termini pesanti e dice cose gravi. E poi non sono qui al Grande Fratello Vip per te, ma per vivermi un’esperienza in tv. Non sfrutto certo le donne con cui sto insieme o sono stato“ avrebbe aggiunto.

Gianmaria Antinolfi contro Soleil Sorge al GF Vip: “La faccio denunciare dai miei avvocati”

Dopo aver manifestato la sua intenzione di lasciare il reality, Gianmaria Antinolfi ha deciso di chiedere l’aiuto dei suoi consulenti legali.

Nonostante i tentativi dei suoi coinquilini di fargli cambiare idea infatti, l’imprenditore avrebbe espresso parole molto dure nei confronti di Solei Sorge. “Mi devono far contattare gli avvocati che la querelo“ avrebbe affermato sicuro. “Si prenderà la responsabilità di quello che ha detto. Verrà querelata per questo. Domani mattina la faccio denunciare dai miei avvocati“ il suo sfogo.

“Questa è diffamazione– avrebbe ancora osservato- questa è andata in confessionale a dire una cosa del genere dopo che aveva chiarito con me?! Sono parole di una gravità assoluta”.

“Non si possono usare certi termini con leggerezza. Ragazzi è falsa, perché mi aveva detto che non aveva più problemi con me e che avremmo vissuto il GF Vip da amici. E poi dopo pochi minuti ti chiudi in confessionale a dire che sono uno stalker? Ci saranno seri provvedimento per questo” il suo annuncio.

Gianmaria Antinolfi accusa duramente Soleil Sorge al GF Vip

Continuando a esprimere la sua disapprovazione per le parole riferite da Soleil Sorge sul suo conto, Gianmaria avrebbe provato a fare luce su quanto realmente accaduto fra loro. “Lei dice stalking perché mi presentavo sotto casa sua a portarle la colazione?

Perché volevo portarla in vacanza o in barca?” avrebbe infatti osservato.

“Poi la storia era chiusa e dopo un mese la carina mi ha richiamato perché voleva sc***re” la sua pungente accusa. “Io non posso parlare con lei da solo, perché temo che rigiri tutto” avrebbe ancora aggiunto. “Potrebbe estremizzare i miei discorsi e farmi passare per quello che non sono. Quindi non ci saranno confronti tra di noi stanotte” la sua scelta.

“Lei sparla di tutti, ma proprio tutti, anche delle migliori amiche. Adesso va in confessionale così va a fare un bel piantino” avrebbe concluso lapidario.