Morgane – Detective geniale: le anticipazioni della seconda puntata in onda oggi in prima tv su Rai 1

Due nuovi casi da risolvere per donna delle pulizie divenuta una brillante detective. Morgane userà il suo infallibile fiuto per capire cosa sia sucesso alle vittime del scondo appuntento con la serie tv rivelazione dell'anno.

Una delle serie tv più attese dell’anno ha fatto il suo debutto ufficiale settimana scorsa ed ora martedì 21 settembre 2021 è pronta a tornare sul canale di Rai1 con il suo secondo appuntamento. Continua infatti la trasmissione per la prima volta sugli schermi italiani delle vicende della detective Morgane, una donna delle pulizie che con il suo infallibile fiuto inizia a risolvere dei casi ed a collaborare in maniera ufficiale con la Polizia. Morgane – Detective geniale è il nuovo poliziesco che va in onda alle ore 21:30 circa dopo i Soliti Ignoti – Il ritorno. La trama e le anticipazioni dei due nuovi episodi.

Morgane – Detective geniale: le anticipazioni della puntata di martedì 21 settembre 2021

Morgane torna in tv con il secondo appuntamento di martedì 21 settembre che come al solito sarà composto da due nuovi episodi. Nel primo dei due, in onda a partire dalle ore 21:30 circa, assisteremo ad Uno strano rapimento, come da titolo. La detective in squadra con Karadec dovranno indagare sul rapimento di due bambine che si sono ritrovate orfane dopo l’omicidio del padre ed i sospetti cadono subito sulla madre insieme al nonno, un magnate alberghiero che sembra nascondere altri interessi molto più oscuri.

Il secondo episodio di serata prende il titolo di Phyllobates Terribilis, una specie di ranuncola tossica dal colore vivace. Al centro della puntata ci sarà infatti un caso di morte provocato da avvelenamento, che vedrà coinvolta una giovane veterinaria. Morgane cercherà di capire come sia sata avvelenata la povera Fanny e si concentrerà su di una amica della donna che con il tempo si era allontanata da lei per dei dissidi.

Morgane – Detective geniale: il cast della serie tv

La serie tv francese ci ha fatto conoscere il suo cast che vede come protagonista indiscussa l’attrice Audrey Fleurot, volto di punta di questo progetto che deve la sua fama alla partecipazione del film divenuto cult dal titolo Quasi amici.

Al suo fianco gli interpreti principali saranno Mehdi Nebbou, nel ruolo di Adam, Marie Denarnaud, il commissario Céline Hazan, ed ancora Cypriane Gardin, Noé Vandevoorde, Bruno Sanches, Bérangère McNeese e Christopher Bayemi.